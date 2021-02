Samsung Galaxy A72: prijzen en specs van 4G-versie uitgelekt

De Samsung Galaxy A72 5G is al vaker in het nieuws geweest, maar over het 4G-model was tot voor kort nog weinig bekend. Dankzij het Duitse blog WinFuture komt hier nu verandering in.

Galaxy A72 specs en prijs gelekt

Het 4G-model van de Samsung Galaxy A72 lijkt op het eerste gezicht weinig te verschillen van de Galaxy A72 5G-variant, zo schrijft WinFuture. De telefoons hebben een 6,7 inch full-hd-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz en vier camera’s op de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixels.

De achterkant van de Samsung Galaxy A72 4G

Daarnaast zullen er een zoom-lens, een groothoeklens en een macro-lens aanwezig zijn. De telefoons draaien op de vlotte Snapdragon 720G-chip van Qualcomm. Aan de voorkant zou er een selfiecamera aanwezig zijn van 32 megapixels en zit er een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt. Daarmee kun je het apparaat veilig ontgrendelen.

Met een batterij van maar liefst 5000 mAh gaat de telefoon waarschijnlijk lang mee. Mocht je hem toch snel leeg krijgen; waarschijnlijk wordt er een snellader meegeleverd in de doos.

Ook qua uiterlijk verschillen de 4G- en 5G-variant weinig van elkaar. Naast een klein gat voor de selfiecamera hebben beide modellen dunne schermranden en een plastic achterkant. Ook de zijkanten zijn van plastic. Ondanks de plastic behuizing zijn beide telefoons waterbestendig.

Prijzen van de Samsung Galaxy A72

Het goedkoopste model van de Samsung Galaxy A72 zal volgens het gerucht voor een prijs van 449 euro over de toonbank gaan, met een opslagruimte van 128GB. Voor deze prijs heb je de 4G-variant van de telefoon in handen.

Wil je het model met meer intern geheugen, dan zou je 509 euro betalen voor de 256GB-versie. Je kunt dan kiezen tussen vier verschillende kleuren, waaronder zwart, wit, lichtblauw en lila. Wanneer de telefoon precies beschikbaar is, is nog niet bekend.

