‘Ook Samsung Galaxy A72 5G te zien op eerste officiële render’

Nadat eerder de eerste officiële render van de Samsung Galaxy A52 5G verscheen, is nu ook de A72 te zien op een afbeelding. Het lijkt niet lang meer te duren voordat de telefoons officieel worden aangekondigd.

Bekijk de Samsung Galaxy A72 5G render

De render is gedeeld door de betrouwbare smartphone-insider Evan Blass op Voice. Het plaatje laat zien dat de Galaxy A72 5G er ongeveer hetzelfde uitziet als de A52, met een voorkantvullend scherm, dunne randen en een klein gat bovenin voor de selfiecamera. De Galaxy A71 (en A51) van vorig jaar heeft ook ongeveer hetzelfde design.

De verwachting is dan ook dat Samsung vooral verbeteringen onder de motorkap doorvoert. Volgens website Sammobile draait de Galaxy A72 5G op een vlotte Snapdragon 750G-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. Het scherm zou 6,7 inch groot zijn en een full-hd-resolutie hebben. Op de achterkant zitten vermoedelijk vijf camera’s, met onder meer een 64 megapixel-hoofdcamera voor scherpe plaatjes.

Verder beschikt de Galaxy A72 5G naar verluidt over Android 11 met de One UI 3-software, net als de onlangs uitgebrachte Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Mogelijk verschijnt ook een 4G-versie, die zeer waarschijnlijk goedkoper is en over een iets minder krachtige Snapdragon 720G-processor beschikt.

Het is onduidelijk wanneer de Galaxy A72 en A52 worden aangekondigd, maar dit duurt waarschijnlijk niet lang meer. De mogelijke adviesprijzen zijn al wel gelekt: de A72 zou minstens 449 euro kosten voor het 4G-model, al is de prijs van de 5G-versie nog niet bekend. De Galaxy A52 zou voor 369 euro (4G-versie) en 449 euro (5G-versie) over de toonbank gaan.

