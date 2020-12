Over de Galaxy A72 5G is nog maar weinig geschreven, er is immers nog niet veel bekend. Tot nu. Dankzij een smartphonehoesjes-fabrikant hebben we zicht op een render en is het één en ander duidelijk: van camera’s tot usb-c-poort locatie.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A72 5G render heeft ‘slechts’ 4 camera’s

De Galaxy A72 5G heeft een rechthoekige camerabult met genoeg ruimte voor drie hoofdcamera’s, een vierde macrolens en een led-flitser. Volgens de smartphonehoesjes-fabrikant krijgt de nieuwe middenklasse smartphone van Samsung dus geen vijfde lens. Koreaanse media hoopte erop dat de Galaxy A72 de eerste midrange-telefoon met penta-opstelling en actieve beeldstabilisatie werd. Helaas is dit, als we deze Samsung Galaxy A72 5G render geloven, niet het geval.

Verder is te zien dat de volumeknop zich aan de rechterkant van het toestel bevindt. De onderste rand van de A72 5G is gevuld met de usb-c-poort, luidsprekerrooster en 3,5 millimeter audiopoort. Deze opstelling is exact hetzelfde als die van de Samsung Galaxy A71.

Ook de voorkant van het toestel is hetzelfde als de voorganger en voldoet hiermee aan de verwachtingen van een Galaxy-telefoon uit de hogere middenklasse. De Galaxy A72 5G heeft namelijk een Infinity-O-display met ingebouwde vingerafdrukscanner. Infinity-O-display is de naam die samsung meegeeft aan toestellen met minimale schermranden. Toestellen zoals de Galaxy S20, Galaxy S10 en Galaxy Note 10 hebben ook dit nagenoeg randloze schermontwerp.

Galaxy A72 5G specificaties en Android-garantie

Wat er onder de motorkap van de Galaxy A72 5G afspeelt is grotendeels onbekend. Website SamMobile gokt dat het toestel aangedreven wordt door de Exynos 1080 SoC-processor. Dit is de nieuwe chipset van Samsung.

Dezelfde website meldde in augustus ook dat de A-serie voortaan gegarandeerd drie Android-updates krijgen. Tijdens het Unpacked-evenement 2020 maakte Samsung bekend dat high-end smartphones langer updates krijgen. Deze garantie is dus gericht op toestellen zoals Samsung S10 en nieuwere telefoons. Later bevestigde Samsung dit gerucht. Voortaan worden ook Galaxy A-telefoons langer van updates te voorzien.

Het laatste nieuws over Samsung