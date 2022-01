Samsung Galaxy A72 krijgt nu Android 12-update in Nederland

Eén van de populaire Android-smartphones van dit moment krijgt nu een update naar Android 12. Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A72 kunnen hierdoor aan de slag met de nieuwe features.

Samsung is in een rap tempo bezig om zijn toestellen bij te werken naar Android 12. Nu zijn ook de goedkopere smartphones in de Galaxy A-reeks aan de beurt. De Galaxy A72 heeft de primeur en wordt vanaf nu geüpdatet naar de nieuwste Android-versie. De update voegt alle verbeteringen van Android 12, maar ook de One UI 4-schil toe.

Heb je een Samsung A72? Je telefoon updaten is zo gepiept. Ga naar de instellingen, kies onderin voor ‘Software-update’ en tik hierna op ‘Downloaden en installeren’. Het toestel gaat vervolgens op zoek naar de nieuwste software, waarna je kan beginnen met installeren. Ook kun je wachten totdat je automatisch een melding krijgt als de nieuwe Android-update voor je klaarstaat.

Android 12 brengt een nieuw uiterlijk met zich mee. Op Samsung-telefoons heb je nu een ‘Kleurenpalet-optie, waarmee je menu’s, instellingen en app-icoontjes een andere look kan geven. Hierbij kijkt je telefoon naar de achtergrond die je hebt ingesteld. Gebruik je bijvoorbeeld een blauwe wallpaper, dan zie je de kleur blauw overal in de interface terugkomen.

Naast de A72 krijgen nog veel meer Galaxy A-telefoons een Android 12-update. De belangrijkste – en populairste – toestellen zijn de Galaxy A52 en A52s, die (hopelijk) spoedig worden geüpdatet. Samsung heeft wel de nodige high-end telefoons inmiddels bijgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung S21, S20, S10 en de opvouwbare toestellen van het bedrijf.

Meer over de Galaxy A72

De Samsung Galaxy A72 werd vorig jaar in maart uitgebracht en is een erg populaire midranger. Het toestel lijkt in veel opzichten op de A52, maar heeft een grotere scherm, een extra camera en accu die iets langer meegaat. Het toestel beschikt wel over dezelfde processor, hetzelfde design en draait op dezelfde software.

Meer weten? In de Samsung Galaxy A72 review vertellen we je alles over de telefoon. Check ook de reviews van de Galaxy A52 en Galaxy A52s als je informatie zoekt over deze toestellen. Samsung werkt volgens geruchten aan de Galaxy A73, die de A72 moet opvolgen.