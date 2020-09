De opvolger van de Samsung Galaxy A71 krijgt er volgens geruchten één extra camera bij. Hij wordt hiermee uniek, want nooit eerder bracht Samsung een telefoon met vijfvoudige camera uit. De Samsung Galaxy A72 met in totaal zes camera’s verschijnt volgend jaar.

Gerucht: Galaxy A72 is eerste Samsung met 5 camera’s

Dat claimt The Elec. De Zuid-Koreaanse website heeft het niet altijd bij het juiste eind als het op informatie over onaangekondigde smartphones aankomt, dus neem een slag om de arm. Mochten de bronnen van The Elec het bij het juiste eind hebben, is de Samsung Galaxy A72 de eerste Samsung-telefoon met een vijfvoudige camera achterop. Dit is de vermeende camera-indeling:

64 megapixel-hoofdcamera

Groothoeklens van 12 megapixel

8 megapixel-telefotolens

5 megapixel-macrocamera

5 megapixel bokeh-lens

De Samsung Galaxy A71

De Galaxy A72 is de opvolger van de Samsung Galaxy A71. Dit toestel heeft vier camera’s achterop. Volgens The Elec verschijnt de Galaxy A72 in de eerste helft van volgend jaar. Zodra dit toestel in de winkels ligt, zou Samsung ook camera’s willen toevoegen aan andere telefoons. Om welke smartphones het gaat, laat The Elec in het midden.

Dit weten we al over de Samsung Galaxy A72

Wel claimt de publicatie op de hoogte te zijn van de cameradetails van de Galaxy A72. Volgens The Elec beschikt de telefotolens bijvoorbeeld over optische zoom. Hierbij haal je het beeld op foto’s dichterbij met (nagenoeg) geen kwaliteitsverlies. De macrocamera gebruik je daarentegen juist voor foto’s van heel dichtbij, bijvoorbeeld van een bloem.

De bokeh-lens komt van pas tijdens het schieten van portretfoto’s. Deze camera kan namelijk het contrast tussen de geportretteerde en achtergrond reguleren: hierbij wordt scherpgesteld op de persoon, terwijl de achtergrond juist wazig is. Tot slot claimt The Elec dat de selfiecamera een resolutie van 32 megapixel heeft.

