De nieuwe Samsung Galaxy A72 volgt de populaire A71 van vorig jaar op. De A72 is op belangrijke punten beter, maar zijn voorganger is wel een stuk goedkoper. Om je te helpen kiezen tussen de twee toestellen, zetten we in deze vergelijking de vijf grootste verschillen op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy A72 vs A71: dit moet je weten

Samsung heeft de Galaxy A72 officieel onthuld en uitgebracht voor 449 euro. Het toestel volgt de Galaxy A71 uit 2020 op, die voor 469 euro verscheen maar los nu minder dan 350 euro kost. In deze vergelijking leggen we uit op welke vijf belangrijke punten de Galaxy A72 beter is dan zijn voorganger. Zo kun jij bepalen of je die verbeteringen de meerprijs waard vindt.

1. Waterdichte, maar zwaardere behuizing

De Galaxy A71 en A72 lijken qua uiterlijk veel op elkaar, maar zijn zeker niet identiek. Zo heeft de A72 een IP67-certificering, wat betekent dat de behuizing stof- en waterdicht is. Je kunt het toestel dus met een gerust hart meenemen onder de douche of in het toilet laten vallen. De A71 kan tegen een kleine regenbui, maar is niet volledig waterdicht.

Houd er rekening mee dat de A72 iets langer, breder en dikker is dan de A71. Het gaat om millimeters, maar die zijn extra belangrijk omdat de A71 al een grote smartphone is. Het verschil in gewicht is nog groter: de A72 is met 203 gram merkbaar zwaarder dan de 179 gram wegende A71. Dit komt deels door de grotere accucapaciteit, waarover later meer.

2. Soepeler 90Hz-scherm

Net als de A71 heeft de A72 een kleurrijk amoled-scherm van 6,7 inch met scherpe full-hd-resolutie. Het display van de A72 kan wel een stukje feller, wat prettig is op zonnige zomerdagen. Een belangrijke verbetering is dat het scherm zichzelf 90 keer per seconde ververst, wat je uitdrukt in een verversingssnelheid van 90Hz. De A71 heeft een standaard 60Hz-scherm.

De hogere verversingssnelheid levert een vloeiender scherm op, waardoor de A72 sneller overkomt en tekst rustiger leest. Geoptimaliseerde games komen bovendien beter uit de verf en animaties in het Android-besturingssysteem zien er gelikter uit.

3. Betere camera’s

Een andere verbetering zijn de camera’s. De Galaxy A72 verruilt de vrij zinloze dieptesensor van de A71 voor een 8 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Zo kun je inzoomen zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. De A71 mist optische zoom.

Een andere verbetering is de toevoeging van optische beeldstabilisatie (OIS) aan de hoofdcamera en telelens. Dankzij OIS maak je minder bewogen beelden, die daarom ook scherper ogen. Verbeterde software moet ook bijdragen aan mooiere foto’s en video’s.

4. Samsung Galaxy A72 vs A71: grotere accu

De Galaxy A72 heeft ook een grotere accucapaciteit dan de A71. Die beschikt over een 4500 mAh-accu, tegenover een 5000 mAh-exemplaar in de A72. In onze Samsung Galaxy A71 review schreven we vorig jaar dat de smartphone makkelijk een dag meegaat bij intensief gebruik. De grotere accu in de A72 is een fijne verbetering, maar ook een noodzakelijke. Het scherm met hogere verversingssnelheid verbruikt immers meer stroom.

De oplaadsnelheid is niet veranderd. Beide smartphones komen met een 25 Watt usb-c-oplader in de doos en hebben zo’n anderhalf uur nodig om volledig op te laden.

5. Langere softwareondersteuning

Tot slot een logisch verschil, namelijk in de software-ondersteuning. De Galaxy A72 krijgt een jaar langer updates dan zijn voorganger, die immers al een jaar te koop is. Samsung garandeert drie jaar versie-updates voor dit type smartphone.

De A71 draait na een recente update op Android 11 en kan rekenen op Android 12 en 13. Op de A72 is Android 11 standaard aanwezig en dit toestel wordt de komende jaren bijgewerkt naar Android 12, 13 en 14. Beveiligingsupdates rollen ook een jaar langer uit, respectievelijk tot het voorjaar van 2024 (A71) en het voorjaar van 2025 (A72).

Als je van plan bent om over twee jaar weer een nieuwe smartphone te nemen, zit je met beide smartphones goed. Wil je zo lang mogelijk met je toestel doen, dan is de Galaxy A72 een meer toekomstbestendige keuze. Dit is ook goed om te weten als je je gebruikte smartphone na een tijd wil doorgeven of -verkopen.

Meer over de A72 en A71

Wil je meer weten over de Samsung Galaxy A72 en A71? Je kunt onze uitgebreide Galaxy A71 review teruglezen of hieronder bekijken. De A72 arriveert binnenkort op de Android Planet-redactie voor een complete test. Houd onze site, app of nieuwsbrief dus goed in de gaten.

De beste prijzen van een losse Galaxy A72 of losse A71 vind je op onze productpagina’s. Het is natuurlijk ook mogelijk om de A72 met abonnement te nemen. De A71 is ook met een abonnement te koop.