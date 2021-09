Gerucht: Samsung kiest voor 108 megapixel-camera bij Galaxy A73

Volgend jaar verwachten we allerlei nieuwe toestellen te gaan zien van Samsung, onder andere in de populaire A-serie. De Samsung Galaxy A73 krijgt een camera van 108 megapixel aldus de nieuwste geruchten.

‘Samsung Galaxy A73 camera wordt 108 megapixel’

Een Zuid-Koreaanse bron heeft via Twitter wat losgelaten over de camera van de komende Galaxy A73. Samsung zou voor dat toestel een 108 megapixel-camera gebruiken van eigen makelij. Om welke variant het precies gaat is nog wel de vraag.

De meest recente is de Isocell HM3-sensor, die we kennen van de Samsung Galaxy S21 Ultra. De S20 Ultra, die stamt uit 2020, had ook al een sensor met die resolutie aan boord. Zo’n hoge resolutie zorgt ervoor dat gemaakte foto’s meer contrast, betere kleuren en meer details bevatten. Dat gebeurt door meerdere pixels samen te smelten tot een enkele.

Galaxy A-serie: camera’s worden steeds belangrijker

Het gebruik van een 108 megapixel-sensor in de komende Galaxy A73 klinkt niet heel gek. Toestellen in de Galaxy A-lijn verkopen erg goed en zijn daarom erg belangrijk voor de fabrikant. Consumenten die geen budget hebben voor de Galaxy S-lijn zoeken echter wel naar een volledige en goede ervaring op elk gebied.

Onlangs verscheen er nog een gerucht over de camera’s van toekomstige smartphones in de A-serie. Zo zou de fabrikant ze allemaal uit willen rusten met optische beeldstabilisatie, oftewel OIS. Dat zorgt er weer voor dat je betere foto’s en video’s schiet, zonder last te hebben van bewegingen.

Meer over Samsung Galaxy A72

Ook verwachten we een verbeterde processor en overige camera’s. Een ander punt waar Samsung nog aan kan werken bij toekomstige toestellen is de oplaadsnelheid. Zo laad je de Galaxy A72 op met maximaal 25 Watt, wat anno 2021 wat magertjes is.



Het huidige ‘topmodel’ in de A-serie is de Galaxy A72 die in maart 2021 op de markt kwam. Benieuwd naar onze ervaringen met dat toestel? Check dan de Samsung Galaxy A72 review of check natuurlijk onze onderstaande videoreview.

