‘Renders tonen Samsung Galaxy A73 zonder koptelefoonaansluiting’

De populaire Samsung Galaxy A72 krijgt een opvolger in de vorm van de Galaxy A73. Deze Android-telefoon heeft een viervoudige camera en vergelijkbaar design, maar geen koptelefoonaansluiting, zo blijkt uit gelekte renders.

Check de Samsung Galaxy A73-renders

Samsung is van plan om een opvolger uit te brengen van de Galaxy A72. Het toestel gaat hoogstwaarschijnlijk de Galaxy A73 heten en de bekende smartphonelekker OnLeaks heeft nu de eerste beelden gedeeld. De renders laten zien dat de A73 sterk lijkt op zijn voorganger, maar wel enkele veranderingen doorvoert.





Het design wordt nauwelijks aangepast: de Samsung A73 heeft opnieuw een 6,7 inch-scherm met een hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververssnelheid (90Hz). Het camera-eiland loopt door vanuit de behuizing en steekt hierdoor een beetje uit, terwijl we aan de voorkant dunne schermranden en een klein cameragat zien. De Samsung-telefoon zou 163,8 bij 76 bij 7,6 millimeter meten en daarmee iets compacter en dunner zijn dan de A72.

Opvallend is dat de koptelefoonaansluiting is verdwenen, terwijl deze bij de Galaxy A72 wel aanwezig is. Op Samsungs duurdere Galaxy S-toestellen ontbreekt deze poort al langere tijd, maar op de goedkopere Galaxy A-telefoons zagen we ‘m juist wel. Daar komt nu verandering in, want ook de Galaxy A53 – die onlangs is gelekt – heeft de 3,5 millimeter-jack niet meer.

Vernieuwde camera’s, sneller laden en meer

Op Zoutons, de website waar de renders zijn gepubliceerd, worden ook de verwachte specificaties van de Samsung Galaxy A73 genoemd. Zo zou de smartphone voorzien zijn van een viervoudige camera, met sowieso een vernieuwde 108 megapixel-hoofdcamera. Ter vergelijking: de Samsung A72 had een hoofdlens van ‘slechts’ 64 megapixel. Over de drie andere camera’s van de A73 is nog niets bekend.

Daarnaast heeft men het over een Snapdragon 750-chip, die we kennen van de Galaxy A52 (5G-versie). Samsung zou de A73 ook 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag geven, alsmede een forse 5000 mAh-accu. Het opladen gaat opnieuw via usb-c en vermoedelijk iets sneller: 33 Watt in plaats van 25 Watt. Tot slot zou de vingerafdrukscanner onder het scherm zitten, en de Galaxy A73 draaien op het nieuwe Android 12.

