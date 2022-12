‘Samsung annuleert deze populaire smartphones voor 2023’

Het lijkt erop dat Samsung niet van plan om een opvolger voor de Galaxy A73 uit te brengen. De Galaxy A74 is mogelijk geannuleerd. Lees er hier meer over.

Samsung Galaxy A74 geannuleerd

De kans is klein dat volgend jaar de Samsung Galaxy A74 verschijnt, zo meldt GalaxyClub. De website schrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat Samsung momenteel met de A74 bezig is. Normaliter duiken een aantal maanden van te voren allerlei details op van nieuwe Samsung-telefoons, zoals de specificaties en firmware.

Over de Galaxy A74 is echter nog helemaal niets gelekt. Daarom lijkt het erop dat het toestel (voorlopig) niet op de planning staat. Van andere Galaxy A-telefoons die volgend jaar moet verschijnen – de Galaxy A54 en A34 – is daarentegen al wel het nodige gelekt. Deze telefoons worden begin 2023 verwacht.

De Samsung Galaxy A73

Overigens zou het niet geheel onlogisch zijn als Samsung de Galaxy A74 schrapt. Zijn voorganger, de Samsung A73, werd dit jaar maar in een handjevol landen uitgebracht en verscheen ook niet in Nederland. De Galaxy A72 kreeg in 2021 wel een Nederlandse release, maar was qua specificaties bijna identiek aan de Galaxy A52.

Ook geen Galaxy S22 FE

Een andere Samsung-telefoon die we niet hoeven te verwachten, is de Galaxy S22 FE (of S23 FE). Volgens een eerder gerucht uit juli zou de fabrikant deze telefoon vanwege chipproblemen hebben geschrapt. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachtingen dat er een Fan Edition van de S23 uitkomt.

De ‘normale’ Samsung Galaxy S23 staat voor begin februari op de planning. Geruchten hebben het over een onthulling op 1 februari. De Galaxy S23-reeks bestaat – net als voorgaande jaren – uit drie toestellen. Naast de reguliere S23 verschijnen ook de grotere S23 Plus en S23 Ultra. De Ultra-versie is bovendien het meest uitgebreid van het drietal en heeft een stevig prijskaartje.

Van de Galaxy A54, die de populaire Galaxy A53 moet opvolgen, zijn vorige maand renders opgedoken. Die laten zien dat de smartphone een nieuw design krijgt, waardoor ‘ie luxer oogt. Meer weten? Lees ons geruchtenoverzicht over de Samsung Galaxy A54.

