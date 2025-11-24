‘Samsung komt onverwacht met snelste midranger: Galaxy A77’

Samsung lijkt volgend jaar zijn snelste midrange smartphone ooit te lanceren. Na vier jaar afwezigheid krijgen we mogelijk een nieuw A7x-toesel. De Samsung Galaxy A77 zou op een rappe Exynos 2400-chip draaien.

‘Samsung Galaxy A77 krijgt snelle chip’

Samsung brengt jaarlijks vele smartphones uit, maar het waren er ooit nóg meer. In 2022 lanceerde het bedrijf de Galaxy A73, het laatste toestel in zijn Galaxy A7x-lijn. Die kwam destijds al niet meer naar Nederland. We dachten daarom dat deze reeks was uitgestorven. Niets lijkt minder waar.

Lekker Abhishek Yadab ontdekte het bestaan van de Samsung Galaxy A77 én aanwijzingen op welke chip hij draait. De telefoon dook op in Geekbench, een database waarin processoren met elkaar vergeleken worden. Aangezien het toestel een Samsung Xclipse 940-gpu heeft, kan het maar om twee chips gaan: de Exynos 2400 óf de Exynos 2400e.

De Galaxy A73 uit 2022

Die laatste zat in de Galaxy S24 FE, terwijl de eerste in de huidige Galaxy S25 FE zit. Er bestaat nauwelijks verschil tussen deze processoren, maar ze zijn wel opvallend snel voor een midrange-toestel van Samsung.

Blijkbaar ziet het bedrijf toch nog ruimte tussen de Galaxy A56, die je momenteel koopt voor € 269,-, en de Galaxy S25 FE. Dat toestel had een adviesprijs van 749 euro, maar is inmiddels flink goedkoper te krijgen. Voor € 470,- wordt hij naar je opgestuurd.

Verdere informatie nog schaars

Hoe de Galaxy A77 eruit gaat zien en wat de overige specificaties zijn, kunnen we je nog niet vertellen. Wel is duidelijk dat de smartphone 8GB werkgeheugen krijgt en op Android 16 draait.

Als Samsung de A77 in Nederland uitbrengt, en ook dat is nog lang niet zeker, gebeurt dat mogelijk tegelijk met de Galaxy A37 en de Galaxy A57. Die verwachten we in maart volgend jaar. A3x- en A5x-telefoons draaien doorgaans op beduidend tragere Exynos-chips. De A77 zou een veel krachtigere optie zijn in het middensegment.

Zie jij de Galaxy A77 wel zitten of vind je dat Samsung al genoeg smartphones in de catalogus heeft? Laat het weten in de reacties!