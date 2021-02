De Samsung Galaxy A8 (2018), een oudere maar wel populaire midranger, krijgt minder voortaan minder vaak updates. Samsung brengt vanaf nu één keer per kwartaal een software-update uit, in plaats van maandelijks.

De Galaxy A8 (2018), die ongeveer drie jaar geleden in Nederland werd uitgebracht, krijgt voortaan minder vaak updates. Dit meldt website GalaxyClub. Waar het toestel de afgelopen jaren elke maand van een beveiligingspatch werd voorzien, gebeurt dit voortaan ieder kwartaal. De A8 (2018) was één van de weinige Galaxy A-telefoons die zo vaak updates kreeg.

Op de officiële updatepagina van Samsung is wel te zien dat het bedrijf de telefoon blijft ondersteunen. Beveiligingsupdates voor de telefoon worden nu gebundeld en vervolgens samen uitgebracht. Samsung brengt wel maandelijks updates uit voor bijna al zijn high-end smartphones, waaronder de onlangs verschenen Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra.

Het is onduidelijk hoe lang Samsung de A8 (2018) nog blijft ondersteunen, maar waarschijnlijk zitten gebruikers nog een jaar goed. Dat is goed nieuws, want hierdoor blijven ze beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Bovendien kan Samsung nieuwe functies blijven uitrollen voor de smartphone. Grote Android-updates hoeft de Galaxy A8 (2018) echter niet meer te verwachten.

Nieuwe Galaxy A-telefoons

Voor gebruikers van meer recente Galaxy A-smartphones verandert er voorlopig niets. Toestellen als de Galaxy A51, A41 en A71 staan al geruime tijd in het overzicht bij de toestellen die ieder kwartaal een update ontvangen. Voor de A51 en A71 geldt bovendien dat ze drie grote Android-upgrades krijgen. Dit houdt in dat ze sowieso tot en met Android 13 worden bijgewerkt. De A41 krijgt ‘slechts’ twee Android-versie-updates.

Vorige week werden de Samsung Galaxy S21-telefoons officieel in Nederland uitgebracht. Met adviesprijzen van respectievelijk 849, 1049 en 1249 euro zijn de S21, S21 Plus en S21 Ultra goedkoper dan hun voorgangers. De smartphones hebben een nieuw ontwerp, betere camera’s en een snellere processor. Ook anders is dat Samsung geen oplader bij de telefoons levert: die moet je los aanschaffen.

→ Meer weten? Lees ook de uitgebreide Samsung Galaxy S21 review en Galaxy S21 Ultra review. Hieronder zie je onze videoreview van de reguliere S21, het instapmodel.

