‘Samsung verklapt komst van gloednieuwe Galaxy A82 5G’

Er gaan al langer geruchten over een opvolger van de Samsung Galaxy A80 uit 2019. Nu is het niet langer een gerucht. Samsung bevestigt het bestaan van de nog onaangekondigde Galaxy A82 5G namelijk op haar eigen website.

Samsung vermeldt bestaan van Galaxy A82 5G op eigen website

De gloednieuwe Galaxy A82 5G verscheen onlangs op Samsungs eigen updatepagina. Hiermee bevestigt de Zuid Koreaanse techgigant de komst van het nog onaangekondigde toestel. Er gaan al langere tijd geruchten over een smartphone die de Galaxy A80 uit 2019 zal opvolgen.

Samsung kondigde een tijdje terug de Galaxy Quantum 2 aan in thuisland Zuid Korea. Volgens Sammobile is dit toestel gefocust op beveiligingsfuncties en alleen bedoeld voor de Zuid Koreaanse markt. Voor de Europese markt komt Samsung volgens de bron met nagenoeg dezelfde smartphone, in de vorm van de Galaxy A82 5G. Qua ontwerp en specificaties verschillen de toestellen nauwelijks.

Dit betekent dat de Galaxy A82 5G een 6,7 inch-scherm krijgt met een ververssnelheid van 120Hz. De smartphone heeft verder een vingerafdrukscanner onder het scherm, stereospeakers en Android 11. Het nieuwe toestel wordt naar verwachting aangedreven door de Snapdragon 855+, een snellere versie van de chip die we kennen van de Samsung Galaxy S10.

Minder spannend dan zijn voorganger

De Galaxy A82 5G lijkt een prima smartphone te worden, zonder extra toeters en bellen. Dat gold niet voor zijn voorganger, de Samsung Galaxy A80. Deze smartphone had een uitschuifbare, kantelende camera. Wanneer je de selfiemodus in de camera-app opende, schoof een deel van de achterkant een klein beetje omhoog. Vervolgens kantelde de camera achterop, zodat je hem aan de voorkant kon gebruiken. Selfies in topkwaliteit dus.

Hoewel de nieuwe Galaxy A82 5G het waarschijnlijk moet doen met een ‘normale’ selfiecamera, brengt dat ook weer voordelen met zich mee. Zo is een uitschuifbare camera fragiel en zorgt het voor een minder goede waterdichtheid.

De Galaxy A82 5G wordt naar verwachting ergens in de komende weken aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Dat kan via de website, onze gratis Android-app en de nieuwsbrief.

