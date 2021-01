Samsung zou werken aan een opvolger voor de Galaxy A80. Dit toestel uit 2019 viel vooral op dankzij zijn uitschuifbare camera. Het is nog niet duidelijk wanneer de vermeende Samsung Galaxy A82 wordt uitgebracht.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Camera van Samsung Galaxy A82 kan kantelen

Volgens GalaxyClub werkt Samsung momenteel aan een nieuwe smartphone in de Galaxy A-reeks. Op basis van een anonieme bron meldt de site dat het toestel door het leven gaat als de Samsung Galaxy A82 5G. Er is nog niet veel bekend over het mysterieuze toestel; de ontwikkeling zou zich in een “vroeg stadium” bevinden.

Wel staat volgens de anonieme bron vast dat het toestel met 5G overweg kan, de opvolger van 4G die de komende tijd steeds breder uitrolt in Nederland. De Galaxy A82 zou een opvolger zijn van de Samsung Galaxy A80. Dit toestel verscheen in 2019 en is nog steeds verkrijgbaar.

De Galaxy A80 uit 2019.

De Galaxy A80-smartphone baarde opzien met zijn kantelbare camera. Deze schuift namelijk uit de behuizing omhoog op het moment dat je een selfie wil maken. Zodra je weer overschakelt naar de achterste camera schuift de sensor terug. Dankzij deze oplossing heeft de Samsung Galaxy A80 geen scherminkeping, en bestaat vrijwel de hele voorkant uit actief gebruikt scherm.

De bron neemt nog wel een kleine slag om de arm. Volgens de website is de opvolger van de Galaxy A80 vorig jaar namelijk als Samsung Galaxy Note 10 Lite op de markt gekomen. Mogelijk kiest Samsung er daarom voor om de Galaxy A82-naam te laten voor wat het is en het toestel onder een andere noemer uit te brengen.

Galaxy A-lijn krijgt vorm

Samsung gebruikt de Galaxy A-reeks om betaalbare smartphones uit te brengen. De serie krijgt steeds meer vorm. Onlangs kwamen bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A12 en Samsung Galaxy A32 al uit. Beide toestellen worden gekenmerkt door een forse accucapaciteit en scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

Wil je op de hoogte blijven van de Samsung Galaxy A82? Meld je aan voor de Android Planet-nieuwsbrief, of download onze gratis Android-app.

Het laatste nieuws over Samsung: