Samsung werkt naar verluidt aan een opvolger voor de Galaxy A80, die de Galaxy A82 zou gaan heten. De eerste specificaties zijn nu vermoedelijk gelekt.

‘Dit zijn de eerste Samsung Galaxy A82 specs’

In de Google Play Console is de Samsung Galaxy A82 voor het eerst opgedoken, zo meldt onder andere Android Authority. Hierdoor zijn enkele belangrijke specificaties van het nog onaangekondigde toestel al bekend. Omdat er tot nu echter weinig is gelekt over de Galaxy A82, nemen we de informatie vooralsnog met een korreltje zout.

De Samsung Galaxy A82 zou beschikken over een Snapdragon 855 Plus-processor. Dit is een high-end chip die in duurdere smartphones van één of twee jaar geleden zat. De OnePlus 7T, 7T Pro en Samsungs eigen Galaxy Z Flip hebben deze processor bijvoorbeeld ook. De 855 Plus is inmiddels opgevolgd door de snellere Snapdragon 865 en 888, maar moet alsnog goede prestaties leveren.

De Samsung Galaxy A80 uit 2019.

Daarnaast zou de A82 voorzien zijn van 6GB aan werkgeheugen, een full-hd-scherm hebben en draaien op Android 11. Verder is nog weinig over de telefoon bekend, al hadden eerdere geruchten het over 5G-ondersteuning en een uitschuifbare camera die kan kantelen. Dat laatste kennen we van de Galaxy A80: de camera schuift uit de behuizing omhoog als je een selfie wil maken.

Het is onbekend wanneer de Samsung Galaxy A82 wordt aangekondigd en of de smartphone ook in Nederland wordt uitgebracht. Het bedrijf introduceerde onlangs hier de Galaxy A52 en Galaxy A72, de opvolgers van de populaire A51 en A71. De smartphones hebben een waterdicht ontwerp, schermen met een hoge ververssnelheid en verbeterde camera’s. Meer weten? In de artikelen hieronder vergelijken we de nieuwe Galaxy A’s met hun voorgangers.

