Poll: zou jij betalen voor Samsungs Galaxy AI-functies?

Mike Peek
Mike Peek
15 januari 2026, 14:58
2 min leestijd
Poll: zou jij betalen voor Samsungs Galaxy AI-functies?

De tijd dat AI helemaal gratis was bij Samsung lijkt voorbij. Voor toekomstige functies moet je mogelijk de portemonnee trekken. Daarom deze poll: ben jij bereid om te betalen voor Galaxy AI?

Samsung gaat geld vragen voor Galaxy AI

Samsung heeft de algemene voorwaarden van Galaxy AI aangepast. Waar er eerst stond dat alle AI-functies tot en met 2025 gratis zouden zijn, vermeldt de tekst nu dat de ‘basisfuncties’ gratis zullen blijven. Dat zijn Call Assist, Writing Assist, Photo Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Ambient, Drawing Assist, Bixby, Health Assist, Now Brief en Audio Eraser.

Voor toekomstige functies, of uitbreidingen van bestaande AI-toepassingen, zul je volgens Samsung gaan betalen. Vermoedelijk gaat het daarbij om een abonnementsmodel, waarbij je maandelijks een bedrag neerlegt om ze te kunnen gebruiken.

Now Brief blijft gratis

We weten het natuurlijk niet zeker, maar de eerste betaalde functies verschijnen mogelijk tegelijk met de Galaxy S26-telefoons, die we eind februari verwachten. Wellicht zijn ze het eerste jaar gratis als je een toestel uit die serie aanschaft, maar moet je betalen als je ze op een ouder toestel wil gebruiken.

We zijn benieuwd wat jij hiervan vindt. Daarom deze poll: ben jij bereid om geld neer te leggen voor Galaxy AI?

Meer over Galaxy AI

Samsung kondigde de eerste versie van Galaxy AI ongeveer twee jaar geleden aan, tegelijk met de Galaxy S24-telefoons. Toen kon je objecten uit je foto’s gummen of artikelen laten samenvatten met kunstmatige intelligentie. Een jaar later voegde Samsung onder meer Now Brief toe, waarmee je driemaal daags een overzicht krijgt met voor jou belangrijke informatie. Ook werd het mogelijk om ongewenste geluiden uit je video’s te filteren.

Niet alle Galaxy AI-functies zijn overigens op elke smartphone van Samsung beschikbaar. Now Brief is bijvoorbeeld alleen te gebruiken op toestellen uit de dure S- en Z-series.

