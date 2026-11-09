‘Samsung gaat binnenkort geld vragen voor Galaxy AI-functies’

Momenteel kun je alle Galaxy AI-functies op je Samsung-telefoon gratis gebruiken. Daar lijkt binnenkort helaas een einde aan te komen. Het bedrijf werkt aan een betaald abonnement dat Galaxy AI Premium heet.

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‘Galaxy AI Premium komt eraan’

Foto’s bewerken, teksten samenvatten, schrijfhulp en Now Brief: het zijn slechts enkele van de AI-functies die Samsung sinds het verschijnen van de Galaxy S24 aanbiedt. Tot op heden zijn die allemaal kosteloos te gebruiken. Toch lag het wel in de lijn der verwachtingen dat de Koreaanse fabrikant er ooit geld voor zou gaan vragen. Dat moment lijkt nu dichtbij te komen.

De website SammyGuru ontdekte namelijk dat Samsung aan een ‘Galaxy AI Premium’-abonnement werkt. Dat moet in de Verenigde Staten 4,99 dollar per maand of 47,99 dollar per jaar kosten. Daarvoor zou je onder meer AI-video’s van je foto’s kunnen genereren en sommige taken binnen apps kunnen automatiseren. Vermoedelijk gaat om een AI Agent die complexere zaken kan afhandelen.

Daarnaast krijg je met het abonnement een vier keer hogere limiet voor standaardfuncties als Photo Assist, Now Brief en Creative Studio. Die blijven dus in principe gratis, maar zijn niet meer onbeperkt te gebruiken. Als je tegen de limiet aanloopt, kun je Galaxy AI Premium afsluiten of losse credits bijkopen.

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Nederlandse situatie onzeker

Samsung lijkt het AI Premium-abonnement tegelijk met de Galaxy S27-telefoons te willen introduceren. Die verwachten we in januari of februari volgend jaar. In verband met de strenge privacywetgeving in de EU is het nog onzeker of alle functies hier ook beschikbaar zijn. Daarom zou het ons niet verbazen als het abonnement aan Nederland voorbij gaat. Het lijkt echter een kwestie van tijd voor je moet betalen (met losse credits) als je bijvoorbeeld veel AI gebruikt om je foto’s aan te passen.

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