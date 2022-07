‘Dit is de prijs van de Samsung Galaxy Buds 2 Pro’

Samsung presenteert binnenkort zijn nieuwste draadloze oordopjes, maar goedkoop worden ze waarschijnlijk niet. Dit is de verwachte prijs van de Galaxy Buds 2 Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsung Galaxy Buds 2 Pro prijs gelekt’

Op 10 augustus vindt het Samsung-event plaats en naast de opvouwbare Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 verwachten we daar ook draadloze oordopjes, in de vorm van de Galaxy Buds 2 Pro. Heel veel weten we nog niet over de oordopjes, maar dankzij 9to5Google is de prijs nu wel bekend. 9to5Google is een betrouwbare bron als het om Android-geruchten gaat.

Volgens de website gaan de Samsung Galaxy Buds 2 Pro straks voor 229,99 dollar over de toonbank. Wat de prijs in euro’s wordt is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat de Buds 2 Pro de duurste draadloze oordopjes van Samsung tot nu toe worden. De voorgangers, de Galaxy Buds Pro, werden begin vorig jaar uitgebracht voor 229 euro.

De verwachting is dat de nieuwe Samsung-oordopjes beschikken over actieve ruisonderdrukking, een betere accuduur, bluetooth 5.2 en in verschillende kleurtjes op de markt komen. Zodra er meer bekend is over de Galaxy Buds 2 Pro, lees je het natuurlijk op Android Planet.

Unfold Your World-evenement

Door de vele geruchten is al grotendeels bekend wat we van het Samsung ‘Unfold Your World’-event kunnen verwachten. De meeste aandacht gaat uit naar de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. Dit zijn de nieuwste, opvouwbare smartphones van Samsung en de opvolgers van de huidige Fold 3 en Flip 3.

Het lijkt er ook op dat het bedrijf met nieuwe smartwatches komt. Waarschijnlijk zijn het er twee: de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. De slimme horloges zouden aan de buitenkant heel erg lijken op hun voorgangers, maar aan de binnenkant wel verbeteringen doorvoeren. De Watch 5 Pro krijgt mogelijk een (veel) grotere batterij.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje bij onze verwachtingen voor het Samsung-evenement op 10 augustus. Geen zin om te lezen? Check dan de video hieronder, waarin we je in zo’n drie minuten helemaal bijpraten.

Het laatste nieuws over Samsung: