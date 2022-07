‘Dit zijn de Samsung Galaxy Buds 2 Pro in drie verschillende kleuren’

In navolging van de Galaxy Watch 5 en 5 Pro zijn nu ook afbeeldingen verschenen van de nieuwste oordopjes van Samsung. Het gaat om de Galaxy Buds 2 Pro, die we volgende maand verwachten.

Gelekt: Samsung Galaxy Buds 2 Pro renders

Via een samenwerking tussen de betrouwbare lekker Evan Blass en website 91Mobiles weten we hoe de aankomende Samsung Galaxy Buds 2 Pro eruitzien. De dopjes hebben veel gelijkenissen met de huidige Galaxy Buds Pro. Samsung houdt vast aan het design wat doet denken aan een boontje, waarbij de bediening werkt via aanrakingen.

Een stokje zoals bij de gloednieuwe Huawei FreeBuds Pro 2 of Apple AirPods is niet aanwezig. Volgens de bron worden de dopjes gelanceerd in drie kleuren: grafiet, wit en lila. De komende draadloze oordopjes bevatten meerdere microfoons, zeer waarschijnlijk om actieve ruisonderdrukking mogelijk te maken. Die worden gebruikt om een inschatting te maken van omgevingsgeluid om vervolgens een tegengeluid te produceren, waardoor er stilte ontstaat.

Ook zijn 3D-renders verschenen van het opbergdoosje, die een ingebouwde accu bevat. Aan de voorzijde is een klein ledje te vinden die de accustatus aangeeft van die batterij. Opladen van het doosje kan via de usb-c-poort aan de achterzijde. Of dat ook draadloos kan is nog de vraag.

Specificaties nog onbekend

Verdere specificaties van de nieuwe oordopjes zijn nog niet verschenen. De Buds Pro zijn onder andere voorzien van een IPX7-certifcering en daardoor kunnen ze tegen wat water. Muziek luisteren doe je met de dopjes maximaal vijf uur achter elkaar op een enkele acculading. Dat is wel zonder actieve ruisonderdrukking; als je dat activeert kun je iets minder lang genieten van muziek.

De Buds Pro werden in de markt gezet voor 229 euro, maar zijn inmiddels op te pikken voor zo’n 100 euro. Samsung heeft ook nog andere oordopjes in het assortiment. Zo zijn de Buds Live-dopjes inmiddels te koop voor zo’n zes tientjes en is de prijs van de Galaxy Buds 2 gezakt tot zo’n 75 euro.

Presentatie op evenement in augustus

Eerder deze week verschenen er ook al afbeeldingen van de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Die worden samen met de Buds Pro 2, Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 verwacht op een evenement dat Samsung volgend maand zou willen houden. Een precieze datum daarvoor is echter nog onbekend.

