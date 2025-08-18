Samsung onthult Galaxy Buds 3 FE: oordopjes met nieuw design

Samsung heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De Galaxy Buds 3 FE hebben een opvallend design en kosten 149 euro.

Samsung Galaxy Buds 3 FE officieel

Geen nieuwe Samsung-smartphone, maar de fabrikant onthult zijn nieuwste draadloze oordopjes. De Galaxy Buds 3 FE lijken op de eerste uitgebrachte Galaxy Buds 3 Pro en kosten 149 euro. Op de Samsung-website is te zien dat de oordopjes vanaf 1 september worden geleverd. Samsung kwam eerder met ‘Fan Edition’-dopjes in de vorm van de Galaxy Buds FE.

De nieuwe Galaxy Buds 3 FE hebben een strak design, met een steeltje en een siliconen dopje. Het is mogelijk om de oordopjes op meerdere manieren te bedienen. Zo kun je over het steeltje vegen om het volume aan te passen, of in een dopje knijpen om de muziek te pauzeren.

Uiteraard zijn de nieuwe Samsung-oordopjes voorzien van noise cancelling om omgevingsgeluid te blokkeren. Ook aanwezig is een IP54-certificatie, wat betekent dat de oordoppen stof- en spatwaterbestending zijn. Samsung verkoopt de Buds 3 FE in twee kleuren: zwart en grijs.

Met de Buds 3 FE luister je ongeveer 8,5 uur naar je favoriete muziek en 30 uur in totaal als je de ruisonderdrukking ingeschakeld hebt. Maak je wel gebruik van de noise cancelling, dan loopt dit terug naar respectievelijk 6 en 24 uur. Het geluid is ook verbeterd ten opzichte van de eerste Buds FE.

Je koppelt de Galaxy Buds 3 via de Galaxy Wearable-app van Samsung aan je smartphone. Dit doe je met het knopje op de meegeleverde oplaadbare case. In de app kun je vervolgens alle instellingen aanpassen en bijvoorbeeld aan de slag met de equalizer.

Het is verder mogelijk om aan Gemini vragen te stellen via de Buds 3 FE en ook is er AI aanwezig die voor beter geluid moet zorgen tijdens telefoongesprekken. Omgevingsgeluid wordt tijdens het bellen weggefilterd, zodat je beter verstaanbaar bent.