‘Samsung Galaxy Buds 4 Pro zijn te bedienen met hoofdgebaren’

Er is veel informatie uitgelekt over de nieuwe high-end oordopjes van Samsung. Eén van de belangrijkste nieuwe functies van de Samsung Galaxy Buds 4 Pro lijkt de mogelijkheid te zijn om ze met hoofdgebaren te bedienen.

‘Hoofdgebaren op Samsung Galaxy Buds 4 Pro’

Tegelijk met de Galaxy S26-telefoons lijkt Samsung ook nieuwe oordopjes te willen presenteren. De website Android Authority wist daar veel nieuwe informatie over te achterhalen. De belangrijkste functie van de Samsung Galaxy Buds 4 Pro wordt de mogelijkheid om ze te bedienen met hoofdgebaren.

Zo kun je een telefoontje aannemen of weigeren door te knikken of juist met je hoofd te schudden. Ook wordt het mogelijk om notificaties voor te laten lezen of met ja of nee te antwoorden wanneer je in gesprek bent met een AI-assistent. Mogelijk komen daar later nog nieuwe functies bij.

Android Authority wist ook het ontwerp van de nieuwe doppen te achterhalen. Ze krijgen een plattere steel dan de Galaxy Buds 3 Pro, waardoor ze makkelijker te bedienen moeten zijn. Daarnaast is de oplaadcase volledig vernieuwd. Je legt de Buds daar nu horizontaal in en dus niet meer verticaal. Zo zou je ze eenvoudiger uit het doosje kunnen halen.

Ook betere ruisonderdrukking?

Over andere functies van de Buds 4 Pro is nog niet zoveel bekend. We hopen bijvoorbeeld op betere ruisonderdrukking. Hun voorgangers zijn inmiddels anderhalf jaar oud en behoren op dit vlak niet (meer) tot de top van de markt. Wel zijn ze behoorlijk in prijs gedaald. Je betaalt nog maar € 123,- voor de Buds 3 Pro.

