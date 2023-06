Terug van weggeweest: Samsung’s AI-app die foto’s verbetert

Met de Galaxy Enhance X-app van Samsung verbeter je foto’s op verschillende manieren met de hulp van kunstmatige intelligentie, maar hij was voor veel mensen van de smartphone verdwenen. Tot nu. Hier lees je wat de app doet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy Enhance X-app ondersteunt meer smartphones

Voor de lancering van de Galaxy S23-serie was de Galaxy Enchance-app op een hoop Samsung-smartphones te gebruiken. Nadat de nieuwe vlaggenschepen begin dit jaar echter op de markt kwamen, was de app alleen nog beschikbaar voor de S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Daar is nu verandering in gekomen. Samsung heeft de app weer beschikbaar gesteld voor meer smartphones. Dat betekent dat je nu foto’s kan bewerken met AI op een Samsung Galaxy S23-, S22-, S21-, S20– en Note 20-toestel. Ook de vouwtelefoons kunnen met de software aan de slag. Gebruikers van de Galaxy Z Fold 4, 3, 2 en Flip 4, 3, 5G en LTE kunnen de app voortaan ook downloaden.

De Galaxy Enhance X-app heeft verschillende toffe functies aan boord. Zo trek je bijvoorbeeld gemakkelijk de belichting gelijk of laat je AI het werk doen met één druk op de knop. Waar de app zich vooral op richt is het verbeteren van foto’s met een kwaaltje. Denk daarbij aan een bewogen beeld scherp maken, ruis wegfilteren van een oude afbeelding en moiré verwijderen (dat zijn die vervelende lijnen die je ziet bij een foto in verkeerde belichting).

Ook kun je foto’s van lage kwaliteit tot 4x laten opschalen, waardoor het plaatje scherper oogt, je verwijdert gemakkelijk ongewilde schaduwen op foto’s en schrapt lichtvlekken van de zon uit je afbeelding.

Ben jij benieuwd naar wat de app voor jou te bieden heeft? Dan download je hem via de Galaxy Store op je Samsung-smartphone. Heb je nou niet een van de eerder genoemde toestellen? Geen stress: Samsung heeft aangekondigd de app ook voor de A-serie, M-serie en tablets te ontwikkelen. Nog even geduld dus.

Meer nieuws over Samsung: