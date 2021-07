Deze nieuwe Samsung-smartphone kost omgerekend slechts 140 euro

De Samsung Galaxy F22 is officieel gepresenteerd voor de Indiase markt. Het toestel heeft ondanks zijn lage prijs toch veel te bieden, maar of we ‘m hier ooit gaan zien is nog de vraag.

Samsung Galaxy F22 officieel aangekondigd

De Samsung Galaxy F22 is de nieuwste smartphone van het bedrijf. Het toestel is gepresenteerd voor de Indiase markt en is daar vanaf 13 juli te koop. De adviesprijs voor deze instapper is omgerekend slechts 140 euro en daarvoor krijg je veel waar voor je geld.

Onder de motorkap zit een MediaTek Helio G80-chip, die we ook vinden in de Samsung Galaxy A32 en Xiaomi Redmi 9. Dat is een prima processor als je wat social media gebruikt, op het internet surft en een simpele game speelt. Het instapmodel beschikt over 4GB RAM en 64GB interne opslag. Het duurdere model kost omgerekend 165 euro en heeft 6/128GB geheugen aan boord. Uitbreiden van de interne opslag is mogelijk door middel van een micro-sd-geheugenkaartje.

Het amoled-scherm is 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Daardoor ziet vooral tekst er niet al te scherp uit, maar het zorgt wel voor een langere accuduur. Door de keuze voor amoled is het contrast erg hoog en spatten kleuren van het scherm. De ververssnelheid is 90Hz, waardoor alles net iets soepeler aanvoelt.

Grote accu en vijf camera’s

Het grootste pluspunt van het toestel is de 6000 mAh-accu, waarmee je makkelijk twee dagen vooruit moet kunnen volgens Samsung. Draadloos opladen is uiteraard niet aanwezig, maar kan alleen via een kabel. Dat gaat met maximaal 15 Watt, waardoor het relatief lang duurt om de grote batterij volledig op te laden.

In een gaatje in het scherm vind je de 13 megapixel-frontcamera. In het eiland op de achterkant zijn nog eens vier camera’s geplaatst. De primaire sensor heeft een resolutie van 48 megapixel en ook is er een groothoekcamera aanwezig van 8 megapixel. De andere twee camera’s hebben beide een resolutie van 2 megapixel en gebruik je voor close-ups en om diepte vast te leggen voor een goede portretfoto.

Andere noemenswaardigheden zijn de koptelefoonaansluiting, bluetooth 5.0 en de fysieke vingerafdrukscanner in de rechterzijkant. Samsung levert de F22 met Android 11 met daaroverheen de One UI 3.1-schil. Te koop is het toestel in twee kleuren: blauw en zwart.

Betaalbare Samsung-toestellen in Nederland

Met een prijs van zo’n 140 tot 165 euro heb je hier in Nederland slechts een beperkte keuze bij de fabrikant. Zo is de Samsung Galaxy A12 een betaalbare optie, net als de Samsung A21s en Samsung Galaxy A02s.

De kans dat we de Samsung F22 ooit gaan zien in Nederland en België lijkt klein. Officieel is de Galaxy F-lijn hier niet te verkrijgen en ook via grijze import zijn de voorgangers hier niet te koop geweest.

