Samsung heeft al de A-, S- en Note-series, maar binnenkort komt er een nieuwe lijn bij: Galaxy F. Het eerste toestel uit deze collectie wordt over twee weken onthuld. De presentatie van de Samsung Galaxy F41 vindt namelijk op 8 oktober plaats.

Samsung Galaxy F41 presentatie op 8 oktober

Dat Samsung met een nieuwe telefoonlijn bezig is, is geen groot geheim. Vorige week doken de eerste Samsung Galaxy F41-specificaties namelijk al op. Ditmaal heeft Flipkart, de Indiase evenknie van Bol.com, de lanceringsdatum van het toestel naar buiten gebracht. Op 8 oktober om 14:00 uur Nederlandse tijd vindt de presentatie van de Samsung Galaxy F41 plaats.

De Samsung Galaxy F41 in vogelvlucht:

Aangepaste versie van de reeds verschenen Galaxy M31

Amoled-scherm met ‘waterdruppel’-inkeping

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Drievoudige camera achterop

Forse accu met capaciteit van 6000 mAh

Verder lijkt het erop dat het toestel wordt aangedreven door de Exynos 9611-processor. Deze chip vormt ook het kloppend hart van de Samsung Galaxy A51, een erg populair toestel in Nederland. Techjournalist Ishan Agarwal, die in ons onderzoek naar de betrouwbaarheid van Android-geruchten zeer goed uit de bus kwam, claimt verder dat de F41 een usb-c-poort en 6GB werkgeheugen heeft.

Nieuwe stap voor Samsung

Samsung brengt aan de lopende band nieuwe smartphones uit. Om de boel overzichtelijk te houden werkt men met verschillende lijnen, zoals de betaalbare A-serie en high-end S-telefoons. Op welk vlak de Galaxy F-telefoons zich gaan onderscheiden, is nog niet bekend.

Wel speculeerde de eerder genoemde Agarwal onlangs dat de F41 vooral een combinatie van de Samsung Galaxy M31 en Galaxy A51 wordt. Hij leent namelijk de forse accu van eerstgenoemde, terwijl hij dezelfde processor heeft als de A51. Het is daardoor nog maar de vraag of de Galaxy F-lijn ook in Nederland verschijnt. Mogelijk blijft het toestel (en de hele Galaxy F-lijn) voorbehouden aan het buitenland.

