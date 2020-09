‘Samsung Galaxy F41 specificaties gelekt: dit denken we te weten’

Gelekte specificaties wijzen op de komst van de Samsung Galaxy F41, een midrange-smartphone in een nieuwe reeks. Het toestel doet veel denken aan bestaande modellen van Samsung, waardoor het nog de vraag is of de F41 in Europa uitkomt.

Samsung Galaxy F41 specificaties gelekt

De specificatielijst is gepubliceerd op de Google Play Console-website, waardoor je er vanuit kunt gaan dat de informatie klopt. Er lekken vaker vroegtijdig smartphones via deze Google-website.

De Galaxy F41 lijkt het eerste model te worden in de nieuwe Galaxy F-serie, die volgens 91Mobiles bedoeld is voor India. De site claimt dat de smartphone 20.000 roepies gaat kosten. Omgerekend zonder btw is dat 230 euro. Het toestel zou in oktober in India uitkomen.

Hardware: oled-scherm en drie camera’s

Volgens Google Play Console krijgt de Galaxy F41 een full-hd-scherm met altijd-aan-modus, waardoor het display uitgeschakeld toch de tijd en meldingen kan tonen. Deze feature is doorgaans voorbehouden aan toestellen met een oled-scherm. De kans is daarom groot dat de F41 een oled-scherm heeft, zeker omdat Samsung vaker oled-schermen in dit soort smartphones stopt.

De F41 krijgt een Exynos 9611-processor, die ook in de Galaxy A51 zit. Het werkgeheugen bedraagt 6GB en de smartphone draait nog op Android 10, en dus niet op het splinternieuwe Android 11.

De bekende telecomlekker Ishan Agarwal claimt meer informatie te hebben in de vorm van de bovenstaande technische illustratie. Als dit toestel de Galaxy F41 betreft, heeft hij drie camera’s en een vingerafdrukscanner op de achterkant. Onderop zijn een usb-c-poort en koptelefoonpoort geplaatst.

Nederlandse release onduidelijk

Het is op moment van schrijven nog niet bekend wanneer Samsung de Galaxy F41 aankondigt. Vermoedelijk gebeurt dit snel. Dan verwachten we ook te horen of de smartphone in Nederland uitkomt. Wij denken van niet, omdat de F41 veel doet denken aan Galaxy A- en M-modellen die hier al te koop zijn. Zo koop je voor 230 euro een losse Galaxy M21 (zie header van dit artikel) of losse Galaxy A41.

‘Galaxy A52 ook gelekt’

De Galaxy F41 is zeker niet de enige Samsung die in ontwikkeling is. Er komt ook een Galaxy A52 aan, als opvolger van de populaire Galaxy A51. Volgens Galaxyclub krijgt de A52 vier camera’s op de achterkant, waaronder een 64 megapixel hoofdcamera en een macrocamera voor close-ups. Er komt volgens de site een 5G-model, al is het niet duidelijk of dit betekent dat de smartphone standaard 5G ondersteunt of dat er ook een 4G-variant verschijnt.

