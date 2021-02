Samsung heeft de Galaxy F62 onthuld, een opvallende smartphone met een enorm grote accu van maar liefst 7000 mAh. Lees hier meer over de specificaties en features van het toestel.

Samsung Galaxy F62 officieel aangekondigd

Samsung heeft in India de Galaxy F62 aangekondigd, een smartphone die zich vooral onderscheidt door de gigantische 7000 mAh. Hoewel tegenwoordig veel Android-toestellen verschijnen met een 5000 of 6000 mAh-batterij, komt 7000 mAh niet vaak voor. De accu van de Galaxy F62 ondersteunt bovendien snelladen met 25 Watt, net als de Samsung S21-telefoons.

Hierdoor zit het toestel relatief snel weer vol. En omdat de batterij zo groot is, kun je er meerdere dagen op een volle lading mee doen. Handig is de mogelijkheid om andere smartphones op te laden door ze met de Galaxy F62 te verbinden. Dit doe je met een usb-kabeltje. Hierdoor kan het toestel ook de telefoon van een vriend(in) of familielid bijvullen.

Onder de motorkap van de Galaxy F62 zit een Exynos 9825-processor, die we kennen van de Note 10 en Note 10 Plus uit 2019. De processor wordt bijgestaan door 6/8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waarbij je laatstgenoemde via een micro-sd-kaartje uit kan breiden. Aan de zijkant van de behuizing zit de vingerafdrukscanner.

Het scherm van de Galaxy F62 meet 6,7 inch en heeft een hoge full-hd-resolutie, net als bijvoorbeeld de Galaxy A71. Bovenin het scherm zit een klein gat voor de selfiecamera en op de achterkant zien we nog eens vier camera’s. Foto’s maakt de F62 met de 64 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera (voor kiekjes van heel dichtbij) en 5 megapixel-dieptesensor (voor portretfoto’s).

De Samsung Galaxy F62 heeft een plastic behuizing en weegt 218 gram, waarmee hij behoorlijk zwaar is. Wel is het fijn dat de telefoon uit de doos op Android 11 draait, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Tot slot heeft ‘ie ook een koptelefoonaansluiting en nfc, zodat je mobiele betalingen kan verrichten.

Prijs en release Samsung Galaxy F62

De Samsung Galaxy F62 wordt in India uitgebracht voor omgerekend 272 euro. Of de smartphone later ook in andere landen verschijnt, is onduidelijk. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het op Android Planet. Onlangs bracht Samsung in Nederland de Galaxy A32 5G uit, een vlotte telefoon met een grote 5000 mAh-accu en adviesprijs van 299 euro.