‘Dit is de Galaxy Fit 3: de nieuwste fitnesstracker van Samsung’

Samsung brengt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe fitnesstracker uit. Er zijn namelijk afbeeldingen verschenen van de onaangekondigde Galaxy Fit 3.

Bekijk de Galaxy Fit 3-afbeeldingen

Ken je de Samsung Galaxy Fit 2 nog? Deze fitnesstracker verscheen in 2020, maar heeft tot dusver geen opvolger gekregen. Daar komt mogelijk verandering in, want online zijn afbeeldingen gelekt van de Galaxy Fit 3. De website WindowsReport deelde de renders van het apparaatje.

Het design van de Samsung-fitnesstracker gaat behoorlijk op de schop. Zo is het scherm een stuk groter en rechthoekiger, waardoor je meer beeld hebt om informatie op af te lezen. Het is onduidelijk hoe groot het display precies is, maar het staat vast dat dit een flinke vooruitgang is ten opzichte van de Fit 2.

Een andere verandering heeft te maken met het bandje. Bij de Galaxy Fit 2 kon je eenvoudig het bandje verwisselen, maar dit lijkt bij de Fit 3 niet mogelijk. Daarom ben je straks waarschijnlijk aangewezen op de kleuren die Samsung uitbrengt. Het is onduidelijk uit welke kleuren je straks kan kiezen. Wel zien we dat de Fit 3 een hartslagsensor heeft.

Veel specificaties nog onbekend

Verder is er nog weinig over de nieuwe fitnesstracker van Samsung bekend. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoe groot de accu is en hoe lang het apparaatje in de praktijk meegaat. De Fit 2 uit 2020 had een accuduur van twee tot drie weken. De Fit 3 is groter en heeft daardoor meer ruimte voor de batterij, maar het grotere scherm verbruikt ook meer stroom.

Wel ligt het voor de hand dat je alle bekende features van een fitnesstracker straks ook op de Galaxy Fit 3 vindt. Zo kun je makkelijk work-outs en je dagelijkse beweging bijhouden, je slaapgedrag in kaart brengen en notificaties checken. Ook is het waarschijnlijk mogelijk om vanaf de fitnesstracker muziek te bedienen en mobiele betalingen te verrichten.

