Samsung lekt zelf Galaxy Fit 3: alles op een rij gezet

Dat er van smartphones van Samsung vaak veel gelekt wordt, is wel duidelijk. Dit keer lijkt Samsung zelf per ongeluk informatie te hebben gedeeld over de Galaxy Fit 3.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Fit 3 gelekt

Op een regionale website van Samsung is kort informatie over de Galaxy Fit 3 te zien geweest. Dit zou de nieuwste toevoeging zijn aan de fitness tracker-lijn van het merk. Er waren renders te zien van de Galaxy Fit 3, inclusief kleuren, afmetingen, sensoren en sportmodi.

Een aantal zaken hebben we al in eerdere lekken langs zien komen, zoals de kleuren van de bandjes: oranje en een diepe, donkergroene kleur. Deze zijn allebei van siliconen, terwijl de behuizing van de smartwatch van aluminium is. Net zoals bij andere merken is er een knopje op de kast om snel en gemakkelijk bandjes uit te wisselen.

Volgens de renders krijgt de Galaxy Fit 3 een veel groter scherm dan de Galaxy Fit 2: 1,61 inch. De Fit 2 moest het doen met een formaat van 1,1 inch. Het grotere display is fijn voor als je grotere vingers hebt, maar ook om gemakkelijker informatie af te lezen.

Sensoren en specificaties

Op de behuizing van de Samsung Galaxy Fit 3 spotten we twee nieuwe sensoren, precies boven de optische hartslagsensor op de achterkant. Die bieden mogelijk meer meetinformatie. Bij de Galaxy Fit 2 is het alleen mogelijk om je hartslag te meten.

In een eerder lek is al geopperd dat de Galaxy Fit 3 een batterijcapaciteit van 200 mAh krijgt. Een aardige upgrade van 41 mAh in vergelijking met de Fit 2, die het vijftien dagen op een laadbeurt volhoudt. Her en der wordt gezegd dat de nieuwe Galaxy Fit 3 drie weken met een acculading kan doen, maar dit is nog niet zeker.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verschillende bronnen beweren dat Samsung de Galaxy Fit 3 in het eerste halfjaar van 2024 lanceert. Dit nieuwe lek vanuit Samsung zelf is daar geen bewijs voor, maar één ding is wel zeker: de lancering mag niet in de weg staan voor de onthulling van de Galaxy Watch 7. Die wordt waarschijnlijk pas in augustus uitgebracht. Ook de Galaxy Ring, een ring om je vinger die de fitnesstracker kan vervangen, kan niet tegelijkertijd worden aangekondigd.

Wil je op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer nieuwtjes over Samsung: