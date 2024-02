Samsung Galaxy Fit 3 officieel: fitnesstracker met lange accuduur

Samsung heeft een nieuwe fitnesstracker aangekondigd. De Galaxy Fit 3 is behoorlijk uitgebreid, betaalbaar en heeft een nieuw design.

Samsung Galaxy Fit 3 officieel onthuld

De Galaxy Fit 3 dook al op in geruchten en is nu officieel door Samsung aangekondigd. De nieuwe fitnesstracker komt ook naar Europa, al is over een Nederlandse release nog weinig bekend. Bij webwinkel Belsimpel is de Fit 3 echter al te vinden, met een prijs van 98,95 euro.

De Galaxy Fit 3 volgt de Galaxy Fit 2 op, die in 2020 is uitgebracht. De fitnesstracker heeft een compleet nieuw design, waarbij vooral het grotere schermpje opvalt. Het display is nu 1,6 inch groot, waardoor het makkelijker is om informatie af te lezen. Het scherm is volgens Samsung 45 procent breder dan bij het vorige model.

De fitnesstracker, die eigenlijk op een smartwatch lijkt, is verder behoorlijk licht en heeft ruim 100 watchfaces aan boord, waardoor er altijd wel een wijzerplaat is die je leuk vindt. Een belangrijke feature is de accuduur. Samsung claimt dat de Galaxy Fit 3 tot dertien dagen meegaat op een volle lading. Hij is ook waterbestendig.

Gezondheid

De fitnesstracker gebruik je uiteraard om bij te houden hoeveel je beweegt en hoe gezond je bent. Het is mogelijk om ruim 100 soorten work-outs bij te houden. Daarnaast is er slaapdetectie om vast te leggen hoe goed je nachtrust is, en de Fit 3 geeft eventueel tips om beter te slapen. Het apparaatje kan daarnaast het zuurstofgehalte in je bloed meten en heeft een hartslagsensor.

Verder beschikt de Samsung Galaxy Fit 3 over valdetectie en een optie om een noodnummer te bellen bij ongelukken. Je kan de Fit 3 tevens gebruiken als een soort afstandsbediening, om bijvoorbeeld op afstand foto’s met je gekoppelde smartphone te maken. Ook het bedienen van media is mogelijk.

De Samsung Galaxy Fit 3 is vanaf deze week beschikbaar in ‘geselecteerde markten’, maar een Nederlandse releasedatum ontbreekt nog. De tracker verschijnt in drie kleuren: zwart, zilver en roze.

