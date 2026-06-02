Komt Samsung met goedkoper alternatief voor Galaxy Watch?

Het is een publiek geheim dat Samsung met twee high-end smartwatches komt tijdens Galaxy Unpacked in juli. Een derde verschijning zou zomaar een goedkopere wearable kunnen zijn.

Opvolger van Galaxy Fit 3 in de maak

Samsung brengt mogelijk later dit jaar een goedkoper alternatief voor de Galaxy Watch uit. Het zou dan gaan om een nieuwe fitnesstracker, de opvolger van de Galaxy Fit 3. Dat weet SamMobile te melden.

Wie niet kan wachten, heeft pech. De website meldt dat deze derde wearable – de Watch 9 en Watch Ultra 2 zijn al min of meer bevestigd – niet tijdens het aankomende Galaxy Unpacked-evenement gepresenteerd gaat worden. Er moet eerder gedacht worden aan september, wanneer de Galaxy S26 FE en de allernieuwste tablets (Tab S12-serie) verwacht worden.

Galaxy Fit 4: fitnesstracker met welke verbeteringen?

SamMobile trapt een open deur in door te stellen dat de Galaxy Fit 4 verbeterd zal zijn ten opzichte van z’n voorganger. Op welke punten precies, wordt niet vermeld. Wel wordt aangenomen dat de nieuwste fitnesstracker van Samsung ook gewoon op het eenvoudige besturingssysteem gaat draaien dat we kennen van de Fit 3.

Door het vermoedelijk uitblijven van de ‘sprong’ naar WearOS, kunnen dragers het downloaden van externe apps waarschijnlijk dus weer vergeten. Wel zijn er heel goed andere upgrades en nieuwe features mogelijk.

Fitnesstrackers zijn over het algemeen minder uitgebreid dan volwaardige smartwatches. Zo heeft de Fit 3 geen gps om je hardloop- en fietsroutes mee vast te leggen zonder telefoon in je broekzak. Ook bellen kan niet, vanwege het ontbreken van ingebouwde speakers. Omdat een nfc-chip niet is ingebouwd, kan contactloos betalen ook niet.

Allemaal logisch, maar wel ruimte voor verbetering, mocht Samsung de uitstekende Fit 3 nog veelzijdiger willen maken. Die heeft namelijk al best wat pluspunten, zoals een relatief groot scherm, een lange accuduur en voldoende draagcomfort. De Fit 3 hangt momenteel voor € 40,60 om je pols.