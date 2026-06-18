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Overzicht: dit weten we over de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8

Mike Peek
Mike Peek
18 juni 2026, 15:02
3 min leestijd
Overzicht: dit weten we over de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8

In juli lanceert Samsung zijn nieuwe vouwbare smartphones. Benieuwd wat je kunt verwachten? We zetten de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 voor je op een rij.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 geruchten

De datum 22 juli zingt al een tijdje rond in de wandelgangen. Die dag houdt Samsung waarschijnlijk zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement. De sterren van de show worden ongetwijfeld de nieuwe vouwbare smartphones van het Zuid-Koreaanse bedrijf. We hebben het uiteraard over de Galaxy Z Flip 8 en Galaxy Z Fold 8.

In sommige opzichten zijn deze smartphones kleine upgrades ten opzichte van hun voorgangers, maar er staat ook een grotere verandering voor de deur. We nemen de belangrijkste geruchten over de Samsung Galaxy Z Flip 8 en Fold 8 met je door. Zodra we meer informatie krijgen, werken we dit artikel uiteraard bij.

Samsung Galaxy Z Flip 8

We hebben nog maar weinig gelezen over de Flip 8 dat ons echt enthousiast maakt. Mogelijk wordt het klaptoestel iets dunner en lichter dan de Galaxy Z Flip 7 van vorig jaar. Daarnaast mogen we uiteraard een snellere chip verwachten. Het gaat in Nederland waarschijnlijk om de Exynos 2600, die ook in de Galaxy S26 te vinden is.

Samsung Galaxy Z Flip 8 renders gelekt
Renders van de Flip 8

Daar lijken de vernieuwingen wel zo’n beetje te stoppen. De accu van de Flip 8 krijgt bijvoorbeeld geen upgrade. Dat zou een bescheiden capaciteit van 4300 mAh betekenen en een maximale oplaadsnelheid van 25 watt. Draadloos is dat 15 watt. Ook qua camera’s verwachten we geen verbeteringen. Je schiet weer plaatjes met de 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. De schermen behouden hun diagonaal van 4,1 en 6,9 inch.

De Flip 8 draait uit de doos waarschijnlijk op het hagelnieuwe Android 17 en krijgt zeven jaar lang nieuwe versies van het besturingssysteem én beveiligingspatches. We verwachten een adviesprijs tussen 1199 en 1299 euro.

Zoals we al schreven: heel spannend is het niet allemaal. Omdat het moeilijk is om de Flip verder te verbeteren (en de kosten daarvoor hoog zijn), zou Samsung zelfs overwegen om helemaal met deze serie te stoppen.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Waar Samsung de Flip een beetje aan zijn lot overlaat, heeft het bedrijf grotere (en complexere) plannen met de Fold. Alles wijst erop dat we niet één, maar twee nieuwe toestellen kunnen verwachten.

Verwarrend genoeg lijkt de ‘normale’ Galaxy Z Fold 8 een heel nieuw toestel te worden met een breder scherm aan zowel de binnen- als de buitenkant. Dat maakt hem een stuk geschikter voor het bekijken van video’s. De displays zijn dus wel een stuk minder hoog. Het scherm aan de buitenzijde zou 5,4 inch meten, dat aan de binnenzijde 7,6 inch. Dichtgeklapt lijkt de Fold 8 nog het meest op een paspoort.

Waarschijnlijk draait de smartphone op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de snelste van dit moment. Daar zit 12GB werkgeheugen bij en minimaal 256GB opslag. De accu zou een capaciteit hebben van 4800 mAh en opladen met 45 watt.

Zoals je in de renders hieronder kunt zien, zijn er slechts twee camera’s aanwezig op het toestel. Het gaat waarschijnlijk om een 200 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens.

Galaxy Unpacked 22 juli Samsung foldables
De normale Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8 renders
Fold 8 Ultra

De Galaxy Z Fold 8 Ultra wordt de directe opvolger van de Galaxy Fold 7. Dat betekent een vrij smal 6,5 inch-scherm aan de buitenkant en een vrijwel vierkant 8,0 inch-scherm aan de binnenzijde. Ook dit toestel draait op een Snapdragon 8 Elite 5-chip en zou een accu van 5000 mAh krijgen. Dat is een stuk groter dan de 4400 mAh die in zijn voorganger zat. Het gewicht bedraagt mogelijk 210 gram, 5 gram minder dan de Fold 7.

Ook de Fold 8 Ultra beschikt weer over een 200 megapixel-hoofdcamera. De groothoeklens krijgt volgens geruchten een nieuwe 50 megapixel-sensor en inzoomen doe je met de telelens van 10 of 12 megapixel. Daarin onderscheidt de Ultra zich dus van de ‘normale’ Fold 8, die geen telelens heeft.

Prijzen

Samsung vroeg vorig jaar 2099 euro voor de Galaxy Z Fold 7. Op dit moment koop je hem voor € 1.387,-. Door inflatie en het aanhoudende geheugentekort verwachten we een stijging bij zijn opvolgers. Niets is nog zeker, maar beide Fold 8-telefoons zouden aan adviesprijs kunnen krijgen van 2199 euro.

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Bron afbeelding: OnLeaks
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