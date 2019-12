De Galaxy Fold, de eerste vouwbare smartphone van Samsung, is meer dan een miljoen keer verkocht. Het toestel kwam al in april dit jaar op de markt, maar de release werd vlak daarna uitgesteld tot september.

Update 14.20 uur: Samsung heeft laten weten dat het geen miljoen exemplaren van de Galaxy Fold heeft verkocht. De uitspraken van de president van het bedrijf (zie hieronder) zouden berusten op een misverstand. Hoeveel exemplaren er dan wel verkocht zijn, laat de Zuid-Koreaanse fabrikant echter niet weten.

Veel mensen zien de Samsung Galaxy Fold als een product dat een kijkje in de toekomst geeft. Door verschillende redenen was de prijs van het apparaat erg hoog, maar dat blijkt niet veel uitgemaakt te hebben. Met een prijs van rond de 2000 dollar per stuk heeft Samsung alsnog een miljoen stuks van de Fold verkocht. Dat cijfer is nog opmerkelijker te noemen, zeker als we kijken naar de periode waarin het vouwbare toestel te koop was.

In oktober ging er nog een gerucht rond dat de verkoopaantallen toen op 500.000 stuks lagen. Young Song, president bij Samsung, liet weten aan TechCrunch dat het nodig was om het apparaat daadwerkelijk op de markt te brengen. “Als we zulke apparatuur maar in het lab blijven testen, krijgen we nooit de waardevolle input die we nodig hebben voor toekomstige apparatuur”.

Die feedback kwam er zeker, want de release liep niet op rolletjes. De Galaxy Fold werd in februari van dit jaar gepresenteerd, maar kwam niet vlak daarna op de markt. Dat gebeurde pas eind april, maar veel gebruikers rapporteerden problemen met onder andere het scherm en de stevigheid. Een re-release vond plaats in september, waarna het apparaat op meerdere markten daadwerkelijk te koop was. In Nederland is het toestel echter (nog) niet verschenen.

Samsung gaat verder met vouwbare smartphones

Over verdere plannen van vouwbare smartphones liet Young niks los. Volgens verschillende media wil Samsung in 2020 zes keer zoveel foldables verkopen. Het eerste toestel van de nieuwe generatie die daarmee moet helpen is de Galaxy Fold 2. Die vouwbare smartphone krijgt een clamshell design, net als de nieuwe Motorola Razr.

Volgens geruchten presenteert Samsung dat toestel in februari 2020. Ook is die maand de onthulling van de Samsung Galaxy S11-familie. De vermeende datum van die presentatie is dinsdag 18 februari.

