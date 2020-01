De Nederlandse ontwerper Jermaine Smit, beter bekend als Concept Creator, heeft een concept gemaakt van de aankomende Samsung Galaxy Fold 2. Zo kun je het toestel alvast zien vanuit elke hoek.

Samsung Galaxy Fold 2-conceptmodel

Er zijn renders gemaakt van de Galaxy Fold 2, evenals een conceptvideo van het vouwbare toestel. De afbeeldingen en video zijn ontworpen door Concept Creator. De Nederlander daarachter is Jermaine Smit en hij heeft dit concept gemaakt voor LetsGoDigital. Het toestel is daardoor te zien vanuit elk hoek, waardoor je alvast een goede indruk krijgt.

Het gaat om een clamshell-design, net zoals de recent geïntroduceerde Motorola Razr. Daarmee wijkt Samsung af van het design van de eerste Galaxy Fold. Dat eerste vouwbare toestel komt toch officieel naar Nederland en is inmiddels te bestellen. Volgens geruchten krijgt de nieuwe Fold 2 een scherm van ultradun glas, om zo krassen te voorkomen.

Als het toestel uitgevouwen is, heeft het display een diagonaal van zo’n 6,7 inch. In een gaatje in het scherm is de frontcamera geplaatst. Op de voorkant is een tweede scherm aanwezig, die onder andere de tijd, datum of accustatus toont. Ook bevat de smartphone een dubbele camera aan de buitenkant, maar details daarover zijn nog niet bekend.

Specificaties nog onbekend

Andere specificaties zoals de processor, werkgeheugen of de hoeveelheid interne opslag zijn ook nog onbekend. Er wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde hideaway hinge, oftewel een scharnier dat niet te zien is als het toestel is opengevouwen.

Er zijn twee batterijen aanwezig in het toestel, die moet zorgen voor een lange accuduur. Details over de totale accucapaciteit zijn echter onduidelijk. Wel zou het toestel kunnen snelladen met een maximaal vermogen van 45 Watt. We verwachten tot slot dat het toestel uit de doos op Android 10 draait.

Prijs en release Samsung Galaxy Fold 2

De Galaxy Fold 2 gaat naar verwachting een stuk minder kosten dan zijn voorganger, die een prijs heeft van 2020 euro. De lagere prijs zou te maken hebben met de (iets) minder krachtige hardware van de tweede Fold.

Op 11 februari 2020 organiseert Samsung een Unpacked-event. Volgens geruchten is dat het moment waarop de fabrikant het toestel presenteert. Naast de Fold 2 gaan we daar ook de Samsung Galaxy S11-reeks zien.

