Er zijn vermeende Samsung Galaxy Fold 2 foto’s verschenen van de tweede vouwbare smartphone van Samsung. Het toestel heeft een andere vorm dan het eerste model. Daardoor moet de smartphone ook een stuk goedkoper zijn dan de huidige variant.

Samsung Galaxy Fold 2 foto’s

Een vijftal foto’s van de Galaxy Fold-opvolger is verschenen via het Chinese platform Weibo. Dankzij de plaatjes hebben we een iets duidelijker beeld over Samsungs aankomende klaptelefoon. Eerder wisten we al dat het gaat om een zogenaamd clamshell-model. Die klapt hetzelfde open als de onlangs gepresenteerde Motorola Razr.

De voorganger van de Fold 2 heeft een andere vorm, waardoor je een nog groter scherm kunt gebruiken als je het toestel uitvouwt. De Fold 2 heeft ook een display aan de buitenzijde. Het lijkt daarbij te gaan om een erg klein scherm, die informatie toont zoals de tijd en datum.

We zien helaas geen goede foto van de achterkant en weten dus niet of daar een camera aanwezig is. Aan de binnenkant is er wel eentje te vinden, geplaatst in een gaatje in het scherm zelf. Ook qua specificaties is er geen nieuwe informatie verschenen. We verwachten echter geen high-end specs. Twee losse batterijen moeten zorgen voor een redelijke accuduur.

Goedkoper en release in februari

Wel zou het toestel een stuk goedkoper worden dan de eerste Samsung Galaxy Fold. Die smartphone wordt toch in Nederland uitgebracht, zo schreven we gisteren. Vanaf 20 december 2019 is een pre-order te plaatsen voor 2020 euro, waarna uitlevering volgt in januari.

Samsung houdt waarschijnlijk in februari weer een groot Unpacked-evenement. Daar wordt de nieuwe Samsung Galaxy Fold 2 gepresenteerd, volgens geruchten. Ook de nieuwe Samsung Galaxy S11-serie wordt in die maand gepresenteerd. Als datum voor dat event wordt dinsdag 18 februari genoemd, nog even geduld dus.

Lees het laatste nieuws over Samsung