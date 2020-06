Er zijn gloednieuwe renders verschenen van de Samsung Galaxy Fold 2. De renders zijn gebaseerd op een recent ingediend patent en geven een interessant beeld van Samsungs komende vouwbare smartphone.

Samsung Galaxy Fold 2 renders

Samsung heeft recent een nieuw patent ingediend voor de Galaxy Fold 2, waarin het gedetailleerd beschrijft hoe het ontwerp er uit kan zien. Op basis van dit patent heeft Twitter-gebruiker xleaks7 verschillende renders gemaakt, die als eerst op Pigtou verschenen.

Het eerste wat opvalt is de zwarte strip aan de buitenkant van het toestel. Deze strip is mogelijk alles wat is overgebleven aan scherm als het apparaat is ingeklapt. Waarschijnlijk toont dit dispay meldingen en andere informatie.

De originele Galaxy Fold heeft een klein maar volwaardig beeldscherm aan de voorkant, zodat gebruikers simpele taken snel uitvoeren zonder het apparaat uit te vouwen. Op basis van het laatste patent is dit dus verleden tijd.

Verder bevestigt het document dat er tenminste twee camera’s aan de achterkant te vinden zijn. Onder deze twee lenzen tonen de patentschetsen een klein vierkantje, waarvan het onbekend is om wel onderdeel het precies gaat.

In het beste geval is het vierkantje bedoeld voor een periscopische zoomlens, die we ook kennen van de S20 Ultra. Echter, evengoed is het iets veel minder spannends, namelijk een simpele flitser. In tegenstelling tot de renders tonen de officiële patentschetsen namelijk geen duidelijke plek voor een led-licht.

Verder gaat het scharnier in het midden van de telefoon waarschijnlijk lijken op de eerder uitgebrachte Galaxy Z Flip. Dit gaat slechts over de structuur hiervan, aangezien het apparaat wel gewoon horizontaal openvouwt, net als de originele Fold. De nieuwe scharnier moet zorgen voor meer stabiliteit, duurzaamheid en ergonomie.

Tot slot is er aan de zijkant ook een interessant nieuwigheidje te zien, namelijk een schuifschakelaar. Dit lijkt een beetje op wat we kennen van OnePlus 7, die met een soortgelijk schuifknopje kan schakelen tussen stil, tril en beltoon.

Meer over Samsung Galaxy Fold 2

Eerder werd al bekend dat de Galaxy Fold 2 mogelijk wordt uitgerust met ultradun glas dat de dikte van het toestel moet verminderen. Misschien heb je ook gehoord dat de nieuwe Fold een camera onder het scherm krijgt, maar dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

De Samsung Galaxy Fold 2 verschijnt waarschijnlijk op 5 augustus samen met de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Note 20-reeks. Over het laatstgenoemde apparaat zijn ook al meerdere geruchten, waaronder de specificaties van het tegenvallende Note 20-scherm. Vermeende details van zijn grotere broer zijn beter, zoals het mogelijk debuut van de Snapdragon 865 Plus op de Galaxy Note 20 Ultra.

Ben je vergeten hoe Samsungs eerste vouwbare smartphone er ook alweer uitzag? Lees dan even onze Samsung Galaxy Fold preview om weer terug te kijken naar al zijn features.

