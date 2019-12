De Samsung Galaxy Fold 2 wordt ‘s werelds eerste telefoon met een scherm van ultradun glas. Dit materiaal moet ervoor zorgen dat het display minder snel krast.



‘Samsung Galaxy Fold 2 krijgt scherm van glas

De Samsung Galaxy Fold is nog niet eens te koop in Nederland, maar de geruchtenmolen over zijn opvolger is al in volle gang. Volgens telecominsider Ice universe krijgt de Galaxy Fold 2 namelijk een glazen laagje op het scherm. Het huidige model heeft een bovenlaag van plastic. Deze materiaalsoort is flexibeler dan glas, maar wel kwetsbaarder.

Dat is de afgelopen maanden wel gebleken. Sommige Galaxy Fold-modellen kun je al bekrassen door er simpelweg met je nagels over heen te gaan. Om dit soort problemen te voorkomen, zou Samsung de Fold 2 met ultradun glas willen uitrusten. Afgelopen oktober dienden de Koreanen een patent in om deze uitvinding te beschermen.

Indien het gerucht waar is, heeft Samsung een primeur te pakken. De Galaxy Fold 2 zou dan namelijk de eerste telefoon ter wereld met scherm van ultradun glas zijn. Of het toestel hierdoor ook daadwerkelijk steviger wordt, is nog maar de vraag. ETNews schrijft namelijk dat ultradun glas net zo kwetsbaar is als plastic, en ook nog duurder om te produceren.



Over de Samsung Galaxy Fold 2

De Samsung Galaxy Fold 2 gaat qua design op de Motorola Razr lijken. De opvouwbare smartphone krijgt namelijk een clamshell-model, die je net als de telefoons van vroeger open en dicht kunt klappen. Aan de buitenkant zit volgens eerder verschenen foto’s een klein schermpje om de tijd af te lezen.

Verder zou de Galaxy Fold 2 goedkoper worden dan zijn voorganger. De eerste Fold is vanaf 11 januari te koop voor een adviesprijs van 2020 euro. Mogelijk wordt de tweede opvouwbare smartphone op 18 februari aangekondigd, gelijktijdig met de Galaxy S11-serie.

