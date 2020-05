Gerucht: Samsung werkt aan Galaxy Fold Lite voor minder dan 1100 dollar

Samsung werkt mogelijk aan een betaalbaardere versie van de Galaxy Fold. Samsungs komende vouwbare smartphone zou de Galaxy Fold Lite heten en moet minder dan 1100 dollar kosten.



Samsung Galaxy Fold Lite voor minder dan 1100 dollar

Samsung ontwikkelt volgens bekend lekker Max Weinbach een nieuwe variant van zijn eerste vouwbare smartphone. De zogenaamde Galaxy Fold Lite moet een betaalbaar alternatief zijn voor de reguliere versie. Om dit te bereiken krijgt de telefoon waarschijnlijk enkele verouderde features.

Zo gaat onder meer het gerucht dat de telefoon wordt uitgerust met verschillende hardwarecomponenten uit 2018, 2019 en 2020. Welke dit precies zijn is onduidelijk. Daarnaast beschikt het toestel vermoedelijk niet over Ultra Thin Glass. De vrij jonge Samsung Galaxy Z Flip maakt hier wel gebruik van. Verder bestaat de Fold Lite vermoedelijk uit een mix van aluminium en glas.



Samsung Galaxy Fold Lite specificaties

Ook wordt de betaalbaardere variant waarschijnlijk uitgerust met een aanzienlijk kleiner tweede scherm dan dat van de reguliere Fold. Het extra beeldschermpje zou meer in lijn zijn met het display aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip. Het is nog onduidelijk hoe dit er precies uit gaat zien.

De telefoon zou wel beschikken over een Snapdragon 865-chipset. Dit is momenteel de beste processor die Qualcomm te bieden heeft. Vaak bieden smartphones met deze chipset 5G-ondersteuning. Deze vlieger gaat volgens Weinbach niet op voor de Fold Lite. Ook dit zou een van Samsungs manieren zijn om de prijs te drukken.

Verder probeert het bedrijf vermoedelijk om nog wat extra geld te besparen op de opslagruimte. Bij de reguliere Fold krijg je een interne opslag van 512GB. Bij de betaalbare variant zou dit de helft zijn. 256GB aan opslag is echter meer dan genoeg is voor de meeste gebruikers. Het is onbekend of je de opslagruimte kan aanvullen met een SD-kaart.

Het gaat natuurlijk om een gerucht, dus neem dit alles met een korreltje zout. In de loop der tijd wordt er vanzelf steeds meer bekend over Samsungs vermeende plannen voor een betaalbaardere Fold. Houdt dus goed het nieuws in de gaten.

