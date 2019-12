De Samsung Galaxy Fold zou in de lente in Nederland uitkomen, maar dit plan werd van tafel geveegd toen de vouwbare telefoon nog vóór de release stuk bleek te gaan. Na maanden sleutelen durft de fabrikant het nu wél aan: de Fold is vanaf 10 januari verkrijgbaar voor 2020 euro.

Samsung Galaxy Fold naar Nederland

Geïnteresseerden kunnen de Fold vanaf 20 december bestellen bij KPN, T-Mobile, de Samsung Experience Store en Samsungs webwinkel. Het toestel wordt dan op 10 januari thuisbezorgd. Vanaf die datum kun je de Fold ook aanschaffen bij telecomwinkels. De vouwbare telefoon heeft een adviesprijs van 2020 euro, is alleen te koop in het zwart en wordt geleverd met Galaxy Buds-oordopjes en een Aramid Fiber Slim-hoesje.

Maanden vertraging door kwaliteitsproblemen

Samsung presenteerde de Galaxy Fold in februari dit jaar en gaf Nederlandse media, waaronder Android Planet, in april de mogelijkheid het apparaat uit te proberen. In onze Samsung Galaxy Fold-preview lees je onze eerste indrukken van de smartphone die uitvouwt tot een kleinere tablet. De Fold moest op 3 mei in Nederland lanceren voor 2020 euro, maar zover kwam het niet. Vóór de releasedatum bleek namelijk dat de testtoestellen van Amerikaanse journalisten binnen enkele dagen stuk gingen.

De wereldwijde release van de Fold werd uitgesteld omdat Samsung de kwaliteitsproblemen wilde onderzoeken. Dat duurde maanden, waarna de fabrikant in september een verbeterde Fold presenteerde. Vanwege een kleinere productie zou de Fold niet naar Nederland komen.

Al snel werd duidelijk dat dat niet klopte. Bronnen meldden in oktober aan Sammobile en AndroidPlanet dat een Nederlandse release wel degelijk op de planning stond in begin december spotte Sammobile de Nederlandse Fold-software online. Nu Samsung de releasedatum officieel bevestigd heeft, kunnen oude en nieuwe Fold-liefhebbers de portemonnee alvast klaarleggen.

Galaxy Fold is smartphone én tablet

De Galaxy Fold is één van de eerste smartphones die je kunt uitvouwen tot een tablet. Voorop het apparaat zit een klein 4,6 inch-scherm voor notificaties en het typen van korte berichten. Opengeklapt heeft de Fold een 7,3 inch-display, aanzienlijk groter dan een smartphonescherm. Op dit flinke display kun je één app schermvullend gebruiken, maar ook twee of drie apps tegelijk.

Dichtgeklapt past de Fold prima in je broek- of jaszak, terwijl hij opengeklapt even groot is als een iPad Mini.

