Gerucht: Samsung Galaxy S26 Ultra krijgt grotere accu (maar…)

Ultra-smartphones van Samsung hebben al jaren een batterij van 5000 mAh, maar daar komt bij de volgende generatie mogelijk verandering in. De Samsung Galaxy S26 zou een ietsiepietsie grotere accu krijgen.

‘Iets grotere accu in Samsung Galaxy S26 Ultra’

Chinese smartphonefabrikanten stoppen steeds grotere batterijen in hun smartphones. De OnePlus 15 heeft een accu van 7300 mAh, terwijl Oppo zelfs 7500 mAh kwijt kon in de Find X9 Pro. Ze maken daarvoor gebruik van silicium-koolstof-accu’s, die een hogere energiedichtheid behalen dan traditionele varianten.

De Samsung Galaxy S25 Ultra loopt daardoor inmiddels behoorlijk achter. Hoewel de batterijduur zeker niet slecht is, kunnen we de accu van 5000 mAh moeilijk Ultra meer noemen anno 2025.

Volgens een insider op het Chinese sociale medium Weibo krijgt zijn opvolger weliswaar een upgrade, maar daar worden we nog niet direct enthousiast van. De Samsung Galaxy S26 Ultra zou een accu krijgen van, houd je vast, 5200 mAh.

Renders van de Samsung Galaxy S26 Ultra

Dat is dus een schamele vier procent meer dan de S25 Ultra. Mogelijk zorgt dat in combinatie met een zuinigere chip wel voor een iets langere batterijduur, maar vermoedelijk kan het toestel niet tippen aan de OnePlus 15 of Oppo Find X9 Pro.

Samsung vermijdt silicium-koolstof-accu’s vooralsnog vanwege zorgen over de veiligheid en duurzaamheid van deze nieuwe techniek. Er lijken zich bij andere bedrijven echter geen problemen voor te doen.

Meer over de Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung brengt de S26-serie uit in het eerste kwartaal van 2026. De precieze releasedatum is nog niet duidelijk. Ook blijft vooralsnog onbekend op welke chip de S26 Ultra draait. Vermoedelijk gaat het om een Snapdragon 8 Elite Gen 5 óf een Exynos 2600, die de fabrikant zelf maakt.

We rekenen weer op een groot 6,9 inch-oled-scherm dat ditmaal voorzien zou zijn van een ‘privacy display’. Deze functie, die je aan of uit kunt zetten, maakt het voor omstanders veel moeilijker om te zien wat zich op jouw scherm afspeelt.

Verder krijgt de 200 megapixel-hoofdcamera een nieuwe lens die meer licht binnenlaat. Daardoor moet je mooiere foto’s maken in het donker. Je mag ook weer rekenen op een groothoeklens en twee telelenzen om mee in te zoomen.

