Samsung heeft een smartphone aangekondigd die omgerekend slechts 100 euro kost. Desondanks heeft de Galaxy M02s een groot scherm, forse accu en drievoudige camera.

Samsung Galaxy M02s officieel aangekondigd

Samsung brengt in India de Galaxy M02s uit, een smartphone die omgerekend maar 100 euro kost. Daarmee is het één van de meest betaalbare toestellen van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De specificaties van de Galaxy M02s zijn dan ook bescheiden, maar zeker niet slecht.

Het toestel heeft bijvoorbeeld een groot scherm met redelijk dunne randen en een kleine notch. Het display meet 6,5 inch en heeft wel een lage resolutie van 1560 bij 720 pixels, al zien we dit in het budgetsegment vaker. In de notch zit een 5 megapixel-selfiecamera en de Galaxy M02s heeft ook een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets.

Op de achterkant zit een driedubbele camera, waarbij het gaat om een primaire camera van 13 megapixel, 2 megapixel-macrocamera en een dieptesensor. Een vingerafdrukscanner ontbreekt. De accu is met 5000 mAh wel erg groot en ondersteunt bovendien snelladen met maximaal 15 Watt (via micro-usb). Ook duurdere telefoons, zoals de Samsung A41 en Galaxy A51 laden met deze snelheid op.

De processor is de Snapdragon 450 en die is al behoorlijk oud. Deze chip zat bijvoorbeeld ook al in de Motorola Moto G6 en Samsung Galaxy A6 Plus uit 2018. Daarnaast is er 3/4GB werkgeheugen en 32/64GB aan opslagruimte aanwezig. Dat laatste is eventueel uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Tot slot draait de Galaxy M02s op Android 10, een verouderde versie van het mobiele besturingssysteem. Of ‘ie ook een update krijgt naar Android 11 weten we niet.

Goedkope Samsung-telefoons

De Samsung Galaxy M02s wordt uitgebracht in India en het is onduidelijk of ‘ie ook naar de Benelux komt, al lijkt dit niet aannemelijk. Het bedrijf komt binnenkort wel met twee andere budgetsmartphones in Nederland: de Galaxy A02s en A12. Deze telefoons kosten respectievelijk 150 en 179 euro en liggen voor het einde van volgende maand in de winkels.

De toestellen moeten het vooral hebben van de grote accu’s en forse schermen, en draaien bijvoorbeeld nog op Android 10. De Galaxy A12 heeft wel een vingerafdrukscanner, in tegenstelling tot de Galaxy A02s en M02s.

