Samsung Galaxy M12 met 90Hz-scherm alsnog in Nederland te koop

De Samsung Galaxy M12 is officieel niet in Nederland uitgebracht, maar kun je nu toch hier kopen. Bij een Nederlandse webwinkel is de smartphone te vinden voor 219 euro.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy M12 in Nederland

De Samsung Galaxy M12 werd een tijdje geleden aangekondigd, maar niet voor Nederland. Desondanks is de budgetsmartphone nu verkrijgbaar bij webwinkel Belsimpel. Voor het 64GB-model betaal je 219 euro. De versie met 128GB aan opslagruimte is twee tientjes duurder. Een woordvoerder van Samsung Nederland liet onlangs aan Android Planet weten dat het bedrijf vooralsnog geen plannen heeft om de telefoon hier uit te brengen.

Belsimpel verkoopt de smartphone hoogstwaarschijnlijk via grijze import. Het toestel verschijnt in drie kleuren (blauw, groen en zwart) en is de opvolger van de Galaxy M11. Dit toestel wordt sinds oktober vorig jaar wél officieel in Nederland verkocht. De kans bestaat dat de M12 later dit jaar alsnog hier verschijnt, al kun je ‘m nu al wel kopen.

Groot 90Hz-scherm en flinke accu

De Samsung Galaxy M12 is een budgetsmartphone met een groot scherm, forse accu en in totaal vijf camera’s. Het display is 6,5 inch groot en met een resolutie van 1600 bij 720 pixels niet al te scherp, maar het heeft wel 90Hz-ondersteuning. Dit betekent dat het scherm 90 keer per seconde wordt ververst en dat zorgt voor soepele, snelle animaties. Daardoor voelt de Galaxy M12 sneller aan in gebruik dan toestellen met een ‘normaal’ 60Hz-display.

De accu is met 5000 mAh behoorlijk groot en door de lage schermresolutie en zuinige hardware moet de telefoon het lang volhouden. Opladen gaat met maximaal 15 Watt (via usb-c) en ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Galaxy M12 draait op Android 11 met de One UI Core-software van Samsung. Dit is een uitgeklede versie van de ‘skin’ die op andere Samsung-telefoons draait, zoals de Galaxy S21 en A52.

Op de achterkant zitten vier camera’s: een 48 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt de Samsung M12 met de 8 megapixel-frontcamera. Het toestel wordt aangedreven door een Exynos 850-chip met 4GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. De Samsung Galaxy A21s, een populaire budgetsmartphone van vorig jaar, heeft dezelfde processor.

Het laatste nieuws over Samsung: