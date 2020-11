Samsung lanceert begin 2021 een waarschijnlijk nieuwe telefoon: de Galaxy M12. Wat blijkt? Dit toestel lijkt sprekend op de Galaxy A42, de eerste betaalbare 5G-smartphone van Samsung.

Lees verder na de advertentie.

‘Samsung Galaxy M12 renders verschenen’

OnLeaks nam een exclusief kijkje in de toekomst en ontdekte de aankomende Samsung Galaxy M12. Het eerste wat opvalt is dat dit toestel een aantal raakvlakken heeft met de recent onthulde Galaxy A42 5G.

De renders van OnLeaks laten zien dat het nieuwe Samsung-toestel, net als de A42 5G, een plat scherm krijgt. Alleen al door deze keuze lijken beide toestellen sterk op elkaar. Daarbij hebben de schermen ook ongeveer dezelfde afmetingen. Zo voorspelt de lekker dat de M12 uitgerust is met een 6,5 inch-scherm.

Een andere overeenkomst zie je bij de camera’s. Beide toestellen hebben een vierkante camerabult aan de achterzijde, met daarin vier lenzen. Bij de Galaxy A42 5G heeft iedere camera een unieke eigenschap. Met de groothoeklens kun je bijvoorbeeld goede plaatjes met een bredere hoek van bijvoorbeeld landschappen of architectuur schieten.

Met de macrolens maak je snel goede foto’s van insecten of bloemknoppen. Het is te hopen dat het nieuwe toestel ook over deze diverse cameramogelijkheden beschikt. Het is echter nog te vroeg om hier met zekerheid uitspraken over te doen.

Verschillen tussen de Galaxy A42 5G en Galaxy M12

De specificaties van de Galaxy M12 zijn nog onduidelijk, maar over het ontwerp valt wel het één en ander te zeggen. Zo is de plastic achterkant van de Galaxy M12 net even anders dan anders. Het toestel heeft aan de bovenste helft een gestreept reliëf. De onderste helft van de achterkant is daarentegen glad en glimmend. De achterzijde komt zo erg overeen met wat we al eerder bij bijvoorbeeld de Google Pixel 3 uit 2018 zagen.

Een ander opvallend verschil is de plaatsing van de vingerafdrukscanner. Deze is bij de M12 verwerkt in de aan- en uitknop aan de rechterkant van het toestel. Bij de A52 zit de scanner onder het scherm. Het is nog onduidelijk wat de Samsung Galaxy M12 gaat kosten. De Galaxy M11, die onlangs in Nederland verscheen, heeft een adviesprijs van 159 euro.

Meer over de Galaxy A42

De Galaxy A42 is het eerste betaalbare 5G-toestel van Samsung. Het toestel beschikt over een groot amoled-scherm, daardoor spatten de kleuren van het scherm. Ook heeft de telefoon veel cameramogelijkheden. Alleen is de verversingsfrequentie, met 60 Hz, wat aan de lage kant. Verschillende andere toestellen in dezelfde prijsklasse hebben een scherm dat 90 keer per seconde ververst. Hoe hoger deze frequentie is, hoe soepeler het toestel aanvoelt.

Het laatste nieuws over Samsung