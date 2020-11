De eerste specificaties van de vermeende Samsung Galaxy M12 zijn opgedoken. Het budgettoestel zou een gigantische accucapaciteit van 7000 mAh krijgen. Daarmee kun je gerust meerdere dagen vooruit op één lading.

Gerucht: Samsung Galaxy M12-specificaties opgedoken

Het gaat om een toestel dat als de Samsung Galaxy M12 of Galaxy F12 op de markt komt, schrijft website 91Mobiles. Daarmee zou het de opvolger worden van de Samsung M11, zoals bovenaan dit artikel afgebeeld.

Ook zou F12 gekozen kunnen worden als naam, waarmee Samsung dus de F-lijn uitbreidt. Onlangs werd bijvoorbeeld het F41-model aangekondigd en uitgebracht in India. Dit is dan weer een aangepaste versie van de Galaxy M31, die wel in Nederland verkrijgbaar is.

Alle ogen zijn gericht op de grote accucapaciteit van het toestel, die is namelijk 7000 mAh. Daarmee moet je makkelijk twee tot drie dagen kunnen doen op één acculading.

De Samsung Galaxy M-lijn staat bekend om de betaalbare toestellen met grote batterijen. Zo heeft de Samsung Galaxy M51 ook een grote accu. Dat toestel heeft een adviesprijs van 399 euro, maar deze aankomende M12 moet een stuk betaalbaarder worden.

De site heeft ook foto’s online gezet van de behuizing van het vermeende toestel. Zo zien we vier uitsparingen op de achterkant, voor drie camera’s en een flitser. Plaats voor een fysieke vingerafdrukscanner is er niet. Of zo’n scanner in de aan/uit-knop verwerkt is aan de zijkant, is dus nog even afwachten.

Prijs en release Samsung Galaxy M12

Over een prijs en releasedatum van de vermeende Galaxy M12 is nog niks bekend. Ook weten we niet of dit specifieke toestel naar de Europese of Nederlandse markt komt.

Over de Galaxy M11

De betaalbare Galaxy M11 is dus uitgerust met drie camera’s. Het gaat daarbij om een hoofdcamera van 13 megapixel, 5 megapixel-groothoeklens en dieptesensor voor portretfoto’s. De processor is een instapvariant van fabrikant Qualcomm en opladen gaat met 15 Watt. Dat toestel is een echte budgetrakker met een adviesprijs van 159 euro.

Zou jij interesse hebben in een echt budgettoestel met grote batterij? Of moeten de overige specificaties dan ook wat beter zijn, zoals bijvoorbeeld in de M31 of M51? Laat het weten in de reacties.

