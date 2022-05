‘Renders Samsung Galaxy M13 tonen toestel met bijzondere kleuren’

Renders van de Samsung Galaxy M13 zijn online verschenen. De budgetsmartphone komt in meerdere kleuren op de markt, waaronder een diepgroene kleur.

‘Dit is de Samsung Galaxy M13’

Samsung brengt jaarlijks een hoop nieuwe toestellen uit. Binnenkort komt de fabrikant met de Galaxy M13, een nieuw budgettoestel. Het toestel volgt de 180 euro kostende Galaxy M12 op. Samsungs Galaxy M-serie verkoopt al jaren erg goed, mede dankzij de goede prijs-kwaliteitverhouding. De M13 wordt waarschijnlijk één van de meest betaalbare nieuwe Samsung telefoons, dus het toestel kan zomaar een verkoophit worden. Nu zijn afbeeldingen van de Samsung Galaxy M13 in hoge kwaliteit gelekt.

Op de renders is een telefoon met een groot scherm te zien. Volgens de geruchten is dit een 6,5 inch-lcd-scherm met een waterdruppel-notch. Deze oogt ietwat verouderd, omdat de meeste Android smartphones inmiddels over een cameragat beschikken. Hierbij is de selfiecamera veel subtieler weggewerkt.

De Galaxy M13 is volledig gemaakt van mat kunststof. Hierdoor voelt het toestel waarschijnlijk niet heel premium aan, maar gaat het ook niet snel kapot. Dat scheelt, aangezien veel smartphones tegenwoordig grotendeels uit breekbaar glas bestaan. Samsung brengt de Galaxy M13 uit in bijzondere kleuren, die we nog niet eerder bij smartphones van de fabrikant zagen. Dit zijn onder andere mint, brons en donkergroen.

Drie camera’s op de achterkant

De Samsung Galaxy M13 heeft drie camera’s op de achterkant. Dit zijn volgens de geruchten een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens met een nog onbekende resolutie en een 2 megapixel-macrocamera. Hiermee heeft de M13 een soortgelijk camerasysteem als veel andere budgettoestellen. Ook weten we al dat de Galaxy M13 5G-internet ondersteunt.

Over de chip en de accugrootte is helaas nog niets bekend, maar we verwachten dat Samsung het toestel binnenkort aankondigt. De kans is aanwezig dat de Galaxy M13 ook naar Nederland komt.

