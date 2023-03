Dit is de Samsung Galaxy M14: enorme batterij en goedkoop

De Galaxy M14 5G is Samsungs nieuwste budgetsmartphone, die het met name moet hebben van zijn gigantische accu. Lees hier wat de telefoon verder te bieden heeft.

Samsung Galaxy M14 officieel aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe betaalbare smartphone onthuld in de vorm van de Galaxy M14 5G. De fabrikant introduceert de telefoon in Oekraïne, maar de verwachting is dat ‘ie later naar meer landen komt. Of Nederland daar bij zit is onzeker: de voorgangers – de Galaxy M12 en Galaxy M13 – verschenen alleen via grijze import in ons land.

De nieuwe Galaxy M14 lijkt in veel opzichten op de Galaxy A14, die Samsung binnenkort in Nederland uitbrengt. Het toestel onderscheidt zich echter door de enorme batterij van 6000 mAh. Daarmee moet het mogelijk zijn om meerdere dagen door te komen zonder op te laden. Dat opladen gaat overigens wel behoorlijk langzaam, want de M14 komt niet verder dan 15 Watt.

Onder de motorkap zit een Exynos 1330-processor van Samsung zelf. De fabrikant brengt twee versies uit: eentje met 64GB opslagruimte en een variant met 128GB. De hoeveelheid werkgeheugen (4GB) staat echter vast. Wel is het mogelijk om de opslag verder uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje.

De Samsung Galaxy M14 heeft een 6,6 inch-lcd-scherm met een hoge full-hd-resolutie, wat scherpe beelden moet opleveren. De ververssnelheid ligt op 90Hz en de smartphone heeft nog een ‘ouderwetse’ notch voor de selfiecamera. Die maakt kiekjes in 13 megapixel en kan ook in full-hd (1080p) filmen.

Op cameragebied hoef je verder niet veel te verwachten. De Galaxy M14 heeft weliswaar een 50 megapixel-hoofdcamera, maar aan de macrocamera en dieptesensor (allebei 2 megapixel) heb je weinig. Verder is de M14 best een complete smartphone: een vingerafdrukscanner, koptelefoonaansluiting, dualsim-ondersteuning, nfc en usb-c-poort zijn allemaal aanwezig.

De Galaxy M14 draait op Android 13 met de bekende One UI-software van Samsung. De verwachting is dat de telefoon minstens twee grote Android-versie-updates krijgt en jarenlang wordt ondersteund met beveiligingspatches. Samsung staat er immers om bekend zijn toestellen regelmatig en lang te updaten.

De Samsung-telefoon verschijnt in Oekraïne in drie kleuren: lichtblauw, donkerblauw en zilver. Het toestel kost omgerekend 211 euro voor de 4/64GB-versie. De variant met meer opslagruimte gaat omgerekend voor 229 euro over de toonbank. Daarmee hoort de M14 tot de goedkoopste Samsung-smartphones van dit moment.

