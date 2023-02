‘Samsung Galaxy M14 te zien op renders, krijgt enorme accu’

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy M14, een nieuwe budgetsmartphone van het Koreaanse bedrijf. Het toestel zou over een enorme accu van 6000 mAh beschikken.

‘Renders Samsung Galaxy M14 gelekt’

In de M-lijn van Samsung vinden we de meest betaalbare smartphones van het bedrijf. Later dit jaar verschijnt een nieuw model, de Samsung Galaxy M14, dat nu al te zien is op renders van The Tech Outlook.

Deze opvolger van de Galaxy M13 lijkt aan de voorkant sterk op zijn voorganger. De schermranden zijn behoorlijk fors, zeker aan de onderkant. De 8 megapixel-selfiecamera zit in een ouderwets ogende druppelnotch. Aan de achterkant vinden we weer drie lenzen. Die zitten echter niet meer in een eiland, maar zijn los op de behuizing geplakt. Dat lijkt de nieuwe huisstijl van Samsung. Ook de (veel duurdere) Galaxy S23 krijgt dit ontwerp.

De Galaxy M13 verschijnt in drie kleuren: donkerblauw, lichtblauw en zilver. Volgens The Tech Outlook kondigt Samsung het toestel mogelijk eind maart aan. Of de smartphone dan direct in Nederland verkrijgbaar is, moeten we afwachten. De M13 verscheen hier vorig jaar pas in juni. Die telefoon had een adviesprijs van 225 euro. De M14 zal daar vermoedelijk ook in de buurt zitten.

Ook de belangrijkste specificaties van de M13 zijn gelekt

Naast bovenstaande renders zijn ook de belangrijkste specificaties van de Samsung Galaxy M14 gelekt. Het toestel draait vermoedelijk op een Exynos 1330-chip van Samsung. Dat is geen snelheidsmonster, maar voor appen en mailen is hij rap genoeg. Bovendien beschikt de smartphone, in tegenstelling tot zijn voorganger, over 5G.

Op schermgebied zet Samsung helaas een stap terug: het lcd-display is met 6,5 inch iets kleiner en heeft bovendien een veel lagere resolutie van 1600 bij 720 pixels. Daardoor kan tekst wat korrelig ogen. Naast de 48 megapixel-hoofdcamera krijg je een 8 megapixel-lens, vermoedelijk een groothoekcamera, en een nog onbekende derde lens. Die heeft een erg lage resolutie van 2 megapixel.

Een groot pluspunt van de M14 is de accu: die zou een enorme capaciteit van 6000 mAh hebben. De M13 moest het nog met 5000 mAh doen. Het toestel heeft vermoedelijk dus een erg goede batterijduur.

