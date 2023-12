‘Samsung Galaxy M15 krijgt mogelijk een enorme accu’

Het zou goed kunnen dat Samsung binnenkort de Galaxy M15 onthult. Na de onthulling van de Samsung Galaxy A15 is de kans groot dat deze smartphone eraan komt, met een interessante feature.

Een accuduur om op te teren

Op het moment van schrijven zien we bij een overgroot deel van de Android-smartphones op de markt een 5000 mAh-accu. Dat er in de komende jaren grotere batterijen aan gaan komen, lijkt voor de hand te liggen. Samsung is bezig te zijn met het aanbieden een flinke batterijduur bij de Samsung Galaxy M15: een onbescheiden 6000 mAh.

Deze batterijcapaciteit zien we momenteel bij een handjevol fabrikanten: de Asus ROG Phone 7, enkele smartphones van Poco en Samsung’s eigen Galaxy M34. Een normale smartphonegebruiker komt met 5000mAh meestal uit de voeten, mits de software van de telefoon niet te veel van de batterij vergt.

Wat er verder onder de motorkap zit

Zoals bij eerdere smartphones uit de M-serie, krijgt de Galaxy M15 waarschijnlijk een vergelijkbaar pakket aan specificaties van de Galaxy A15. Naast de behoorlijke 6000 mAh-accu heeft de smartphone waarschijnlijk ook een 6,5 inch-super-amoled-display. Een ververssnelheid van 90Hz komt daar dan bij, wat niet het vlotst is, maar ook zeker niet onbehoorlijk.

Qua processor kan je een MediaTek Helio G99 verwachten. Waar voor de S-lijn vaak voor Exynos-chips gekozen wordt, krijgen de budgetsmartphones van Samsung meestal een chip van MediaTek. Ook zit er naar alle waarschijnlijkheid 8GB aan werkgeheugen in de Galaxy M15 en kun je kiezen uit 128GB of 256GB aan opslagruimte.

Op het gebied van camera’s is de Samsung Galaxy M15 waarschijnlijk met hetzelfde uitgerust als de Galaxy A15: een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens van 5 megapixel, 2 megapixel-dieptesensor en een selfiecamera van 13 megapixel.

De Samsung Galaxy A15 draait vanuit de doos op Android 14 en krijgt naar verwachting vier grote Android-updates. De bekende One UI 6-schil, Samsung’s eigen sausje bij Android 14, is ook direct op het toestel terug te vinden. We vermoeden dat de Galaxy M15 een vergelijkbaar updatebeleid ontvangt.

Halverwege januari 2024 verwachten we de onthulling van de Samsung Galaxy S24. De M15 wordt tijdens dit evenement niet aangekondigd, maar verschijnt mogelijk in februari. De M14 kwam enkele maanden na de Galaxy A14 uit, de A15 is recentelijk aangekondigd.