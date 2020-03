Na allerlei geruchten is de Samsung Galaxy M21 officieel gepresenteerd. De smartphone valt op door zijn enorme 6000 mAh-accu en grote oled-scherm en kost omgerekend slechts 160 euro. Mogelijk verschijnt het toestel ook in Nederland.

Samsung Galaxy M21 officieel onthuld

De Galaxy M21 is de opvolger van de Galaxy M20 Power die vorig jaar uitkwam en een 5000 mAh-accu heeft. Het nieuwste model gaat nog een stapje verder en beschikt over een 6000 mAh-accu. Dat is enorm groot, want de meeste vergelijkbare smartphones hebben een 3500 tot 4500 mAh-accu. Dankzij de grote batterij moet de Galaxy M21 het twee tot drie dagen volhouden op één acculading.

Ondanks de forse accu is de smartphone met 188 gram lichter dan veel reguliere toestellen. Dit komt deels door de kunststof behuizing. Het toestel komt met een 15 Watt-usb-c-stekker, die de accu relatief snel oplaadt. Ter vergelijking: de veel duurdere Galaxy S10 laadt ook met 15 Watt.

Ook opvallend aan de Galaxy M21 is het oled-scherm. Een oled-scherm levert doorgaans beter beeld dan een lcd-scherm en is iets energiezuiniger, maar ook duurder om te maken. Daarom hebben maar weinig smartphones onder de 250 euro een zo’n display. De Galaxy M21 is één van de goedkoopste toestellen met een oled-scherm, dat overigens 6,4-inch groot is en een scherpe full-hd-resolutie toont.

Verder heeft de smartphone 4GB of 6GB werkgeheugen met respectievelijk 64GB of 128GB interne opslagruimte, inclusief micro-sd-slot. Het toestel beschikt over een koptelefoonpoort, draait op een Exynos-octacore-processor en heeft een driedubbele camera achterop. Het gaat om een primaire 48 megapixel-camera, 8 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. Voorop zit een 20 megapixel-selfiecamera.

De Galaxy M21 draait op het nieuwe Android 10 met de OneUI 2.0-schil van Samsung. Deze softwareschil vind je op alle recente Galaxy-toestellen, waaronder de Galaxy A50 en Galaxy Note 10.

Mogelijk ook een Nederlandse release

Samsung brengt de Galaxy M21 eerst in India uit. De 4GB/64GB-versie kost omgerekend 160 euro, de 6GB/128GB-editie heeft nog geen prijs gekregen. Over een eventuele release in andere landen is nog niets bekend.

De Galaxy M20 Power van vorig jaar kwam eerst in India uit en verscheen later ook in Nederland. Dat toestel kreeg een adviesprijs van 229 euro en kost inmiddels 199 euro. Mocht de Galaxy M21 hier uitkomen, dan zal hij naar verwachting hetzelfde kosten als zijn voorganger. Android Planet heeft Samsung gevraagd of de M21 een Nederlandse release krijgt.

