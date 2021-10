Samsung Galaxy M22 met 90Hz-scherm ligt medio oktober in de winkels

Samsung breidt haar betaalbare M-serie opnieuw uit; dit keer met de Galaxy M22. Het toestel heeft een vloeiend 90Hz-scherm en een flinke accu.

Lees verder na de advertentie.

Goedkope Galaxy M22 komt naar Nederland

Samsung brengt met de Galaxy M22 een smartphone die voor weinig geld veel functionaliteit biedt op de markt. De smartphone ligt medio oktober in de Nederlandse winkels. Het toestel heeft een 6,4 inch 90Hz-scherm. Dat zien we niet vaak in deze prijsklasse. Dankzij de 90Hz-ververssnelheid zien animaties er vloeiend uit en voelt het toestel sneller aan.

Voor de actieve smartphone-gebruikers onder ons heeft de Galaxy M22 een grote 5000mAh-accu, die volgens Samsung zelf erg lang meegaat. Dat is natuurlijk altijd fijn – ook als je je smartphone niet zo veel gebruikt. In dat geval hoef je de Galaxy M22 waarschijnlijk niet eens iedere avond aan de lader te hangen. Het toestel ondersteunt ook snelladen. Hierdoor hoef je niet lang te wachten op een volle accu.

Op de achterkant vinden we een quad-camerasysteem. Dit systeem bestaat uit een 48 megapixel-hoofdlens, een megapixel-groothoeklens, een 2 megapixel-macrocamera en een 2 megapixel-dieptesensor. Tot slot is er uiteraard ook een selfiecamera aan boord, met een resolutie van 13 megapixels.

Samsung blijft sterke speler in het budget-segment

Samsung vindt het naar eigen zeggen belangrijk om ‘baanbrekende technologie voor iedereen beschikbaar te maken’. De Samsung Galaxy M22 onderscheidt zich van de concurrentie dankzij het vloeiende scherm. Volgens Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland, blinkt het toestel uit voor een toegankelijke prijs.

De Samsung Galaxy M22 is later deze maand verkrijgbaar vanaf 239 euro. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Samsung-nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook. Zo mis je niets!

Meer over Samsung: