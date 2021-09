Samsung Galaxy M22 officieel: waarschijnlijk ook Nederlandse release

De Samsung Galaxy M22 is officieel gepresenteerd, alhoewel de fabrikant dat wel stilletjes heeft gedaan. De nieuwe smartphone is te vinden op de Duitse website van het bedrijf, waardoor we alles weten over het uiterlijk en specificaties.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy M22 officieel: kleinere accu

De Samsung Galaxy M21 is opgevolgd door de nieuwe Samsung Galaxy M22, die nu te vinden is op de Duitse website van Samsung. Een prijs is daar nog niet te vinden, maar wel zijn alle specificaties bekend. Wat direct opvalt is de accu die nog steeds fors is en een capaciteit heeft van 5000 mAh. De Galaxy M21 had echter een grotere batterij aan boord van 6000 mAh.

Het toestel komt op de markt in het zwart, wit en blauw en opladen gaat via de usb c-poort. Dat gaat met maximaal 25 Watt. Ook zijn een koptelefoonaansluiting en geheugenkaartslot aan boord. De fysieke vingerafdrukscanner vind je in de aan- / uitknop aan de rechterkant van het toestel.

Samsung Galaxy A22 specificaties

De Galaxy A22 is uitgerust met een amoled-scherm van 6,4 inch met een verhouding van 20 bij 9. Wat negatief opvalt is dat de resolutie daarvan een stapje minder is dan de voorganger. Dat scherm had nog een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, bij de A22 gaat het om een hd-scherm met 1600 bij 720 pixels. Wel ververst ‘ie 90 keer per seconde, voor een soepele gebruikservaring.

De processor is de Helio G80 van MediaTek, er is 4GB RAM aanwezig en 128GB interne opslag. Op de achterkant vind je vier camera’s, waaronder de primaire variant van 48 megapixel. De andere sensoren gebruik je voor het maken van kiekjes in een wijdere hoek, close-ups en voor het meten van diepte voor portretfotografie.

Prijs en release Samsung Galaxy A22

Samsung levert de nieuwe smartphone met Android 11 en de eigen One UI-schil. Een prijs is dus nog onbekend en ook of het toestel hier officieel wordt uitgebracht. De Galaxy M21 verscheen hier alleen via grijze import. We gaan er vanuit dat de M22 hier dus ook binnenkort te koop zal zijn. Als dat zo is lees je dat natuurlijk op Android Planet!

Lees het laatste Samsung-nieuws: