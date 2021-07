Gerucht: Samsung Galaxy M22 renders tonen toestel vanuit elke hoek

Er zijn verschillende vermeende Samsung Galaxy M22 renders verschenen, evenals wat specificaties. Het toestel is de opvolger van de M21, krijgt een grote accu en lijkt verdacht veel op de Galaxy A22.

‘Samsung Galaxy M22 renders tonen betaalbaar toestel’

De productrenders van de Samsung M22 zijn verschenen via DealNTech, een vrij onbekende website. Wel lijkt het te gaan om echte afbeeldingen die het komende toestel tonen in verschillende kleuren. Onlangs werd het toestel al gecertificeerd bij een Thaise keuringsinstantie, zodat we ook al het een en ander denken te weten over de specificaties.

Het toestel verschijnt sowieso in het zwart, blauw en wit en lijkt veel op de Samsung Galaxy A22. Bovenin het scherm zit een waterdruppelnotch voor de frontcamera. Op de achterkant is een vierkant camera-eiland te vinden, waarin een viertal camera’s is geplaatst. De flitser is daar nog onder te vinden.

De volumeknoppen vind je aan de rechterkant en dat is ook de plaats voor de aan/uit-knop. Die gebruik je ook om het toestel te ontgrendelen, want de vingerafdrukscanner is erin gebouwd. Tot slot is er aan aan de onderkant nog een koptelefoonpoort te vinden, net zoals de usb-poort om het toestel op te laden.

Vermoedelijke specificaties Samsung Galaxy M22

De M22 wordt de opvolger van de Galaxy M21, een toestel dat ook hier te koop is en waarvan de grote accu de grootste plus is. Bij de M21 is die nog 6000 mAh groot, maar de Galaxy M22 krijgt vermoedelijk een 5000 mAh-batterij. Opladen kan alleen via een kabel en gaat met maximaal 25 Watt.

Ook zien we een groot verschil op het gebied van de resolutie, want die is met 1600 bij 720 pixels een stuk lager dan zijn voorganger. Het aansturen van minder pixels, komt wel de accuduur ten goede. De maximale ververssnelheid is met 90Hz wel een stapje hoger, waardoor de smartphone een stuk soepeler aanvoelt. Tot slot gaat het om een amoledscherm, wat zorgt voor felle kleuren en een hoog contrast.

Een processor van MediaTek en 4GB RAM sturen het toestel aan en er is 128GB intern geheugen aanwezig. Dat is uit te breiden met een los geheugenkaartje. Selfies maak je met de 13 megapixelcamera en op de achterkant zijn er dus nog vier sensoren te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel. De andere camera’s gebruik je respectievelijk voor foto’s in een wijdere hoek, close-ups en om diepte vast te leggen voor een portretfoto.

Release Samsung Galaxy M21

Waar de Samsung Galaxy M21 in maart 2020 werd gepresenteerd, is het nog afwachten wanneer we de opvolger gaan zien. We gaan er vanuit dat het toestel ook uiteindelijk gewoon in Nederland te koop komt. Wel gaat het dan om grijze import, aangezien de fabrikant de Galaxy M-lijn hier niet meer officieel verkoopt. Bij de M21 was dat ook het geval en die kostte bij introductie 219 euro.

